Böğürtlen ve yoğurt

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Lezzetli, doyurucu ve besleyici maddelerle dolu bu içecek, özellikle rejim yapanlar için ideal bir kahvaltıdır.

- kişilik -

Her bir böğürtlen tanesi üzerindeki kümede bulunan çekirdekler, pektin ihtiva eden, çözülebilir lif açısından muhteşem bir kaynaktır. Araştırmalar, yoğurt gibi az yağlı, yüksek kalsiyum içeren süt ürünlerinin tüketilmesi ile vücut yağ oranının düşük olmasını birbirine bağlamaktadır. Aynı şekilde araştırmalarda, içinde bulunan tekli doymamış yağ sebebi ile badem yemenin vücudun yağ yakmasına yardımcı olduğu ve dolayısıyla kilo vermeyi arttırdığı tespit edilmiştir.



Tarifi

25 adet böğürtlen, 450 ml yoğurt, 1 adet nar, ikiye bölünmüş, Bol miktarda serpmek için badem taneleri.



Böğürtlen ve yoğurdu homojen hale gelene kadar blendırda karıştırın. Üzerine badem tanelerini serperek hemen için.



Besin değeri tablosu

Vitaminler A, B2, B3, B5, B12, C,

D, E, Beta-karoten, folik asit,

kalsiyum, bakır, demir,

magnezyum, manganez, fosfor

potasyum, selenyum, çinko,

trytophan (amino asit)