Böğürtlen ve yoğurt
Lezzetli, doyurucu ve besleyici maddelerle dolu bu içecek, özellikle rejim yapanlar için ideal bir
kahvaltıdır.
- kişilik
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Her bir böğürtlen tanesi üzerindeki kümede bulunan çekirdekler,
pektin ihtiva eden, çözülebilir lif açısından muhteşem bir
kaynaktır. Araştırmalar, yoğurt gibi az yağlı, yüksek kalsiyum
içeren süt ürünlerinin tüketilmesi ile vücut yağ oranının düşük
olmasını birbirine bağlamaktadır. Aynı şekilde araştırmalarda,
içinde bulunan tekli doymamış yağ sebebi ile badem yemenin
vücudun yağ yakmasına yardımcı olduğu ve dolayısıyla kilo vermeyi
arttırdığı tespit edilmiştir.
Tarifi
25 adet böğürtlen,
450 ml yoğurt,
1 adet nar, ikiye bölünmüş,
Bol miktarda serpmek için
badem taneleri.
Böğürtlen ve yoğurdu homojen
hale gelene kadar blendırda
karıştırın. Üzerine badem
tanelerini serperek hemen için.
Besin değeri tablosu
Vitaminler A, B2, B3, B5, B12, C,
D, E, Beta-karoten, folik asit,
kalsiyum, bakır, demir,
magnezyum, manganez, fosfor
potasyum, selenyum, çinko,
trytophan (amino asit)