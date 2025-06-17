Melisa Döngel sezonu Fethiye'de açtı! Plaj stili beğeni topladı

Melisa Döngel, rol aldığı 'Arka Sokaklar', 'Sen Çal Kapımı', 'Sadakatsiz', 'Kirli Sepeti' , 'Holding' gibi yapımlarla adından söz ettiriyor. Genç oyuncu, başarılı kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sürekli gündemde kalmayı başarıyor.