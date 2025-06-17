Melisa Döngel sezonu Fethiye'de açtı! Plaj stili beğeni topladı
Oynadığı dizilerle geniş bir hayran kitlesi oluşturan Melisa Döngel, Fethiye'de tatil sezonunu başlattı. Sosyal medya hesaplarından paylaştığı plaj pozları büyük beğeni toplarken, bohem stiliyle takipçilerinden tam not almayı başardı.
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Melisa Döngel, rol aldığı 'Arka Sokaklar', 'Sen Çal Kapımı', 'Sadakatsiz', 'Kirli Sepeti' , 'Holding' gibi yapımlarla adından söz ettiriyor. Genç oyuncu, başarılı kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sürekli gündemde kalmayı başarıyor.
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Yaz tatilini Fethiye'de değerlendiren Melisa Döngel, sıcak havanın tadını çıkarırken, sosyal medya paylaşımıyla bir kez daha adından söz ettirdi.
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Döngel, yeşil tonlarındaki bikini takımı, örgü pareosu ve büyük tokalı kemeriyle bohem şıklığını ortaya koydu.
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Genç oyuncu, sahil stiline cesur bir dokunuş ekleyerek kombinini kovboy şapkası, büyük çerçeveli gözlükler ve metalik takılarla tamamladı.