Barış Manço'nun kız kardeşi İnci Manço yaşamını yitirdi

Türk müzik tarihine adını altın harflerle yazdıran ünlü sanatçı Barış Manço'nun kız kardeşi İnci Manço İlbay, kalp krizinden yaşama veda etti.

ACI HABERİ PAYLAŞTI

Barış Manço'nun eşi Lale Manço Ahıskalı, ''Çok sevgili İnci Manço İlbay'ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Hayatımın her döneminde yanımdaydın. Şükranlarımı ve minnetimi kabul et'' notuyla acı haberi paylaştı.

80 yaşındaki Manço'nun uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ettiği öğrenildi.

ANKARA'DA HAYATINI KAYBETTİ

Ankara’da hayatını kaybeden İnci Manço'nun iki çocuğu bulunuyordu.

Aileden alınan bilgiye göre, merhumenin cenazesi İstanbul’a getirilecek ve Karacaahmet Mezarlığı’ndaki Manço Aile Kabristanı’nda, ağabeyi Savaş Manço’nun yanına defnedilecek.