Buzlu yeşil çay

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Hazırlaması kolay ve lezzetli bir öneri!

- kişilik -

Malzemeler

1.5 litre su

1 yemek kaşığı yeşil çay

1 limon

Birkaç dal taze nane

Esmer şeker

1.5 tatlı kaşığı bal

1 yeşil elma

Buz parçaları



Hazırlanışı

Suyu kaynama noktasına gelene kadar ısıtın ve demliğe alın. Üzerine yeşil çay yapraklarını ekleyin. 1 limonun suyunu sıkıp kabukları ile birlikte çayın içine atarak ılınıncaya kadar bekletin. Ilındıktan sonra süzün ve demlenmeye bırakın. Ilındıktan sonra bal ekleyin. Yeşil elmayı ince dilimleyin ve çayın içine ilave edin. Oda ısısında 15 dakika bekletin ve buzdolabında soğumaya bırakın. Servis yapmadan önce içine buz parçaları, nane yaprakları ve elma parçaları ilave ederek servis yapın.



Tarif Lezzet Dergisi'nden alınmıştır.