Domates, soğan ve limon

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Bu etkili üçlü, vücudun dengesini bulmasını sağlar ve arındırır.

- kişilik -

Yüzde 90 oranında sudan oluşan çiğ domates, vücuttaki asidi etkisizleştirerek karaciğer iltihaplanmasını azaltmaya yardımcı olur. Soğan, güçlü sülfür bileşenleri ile sistemden ağır metallerin ve toksinlerin atılması açısından önemlidir. Limonun karışıma dahil edilmesi temizleyici etkiyi artırırken, soğanın kokusu ve tadının makul hale gelmesini sağlar.



Tarif

4 adet büyük domates, dilimlenmiş, 1 adet soğan, soyulmuş ve küp şeklinde doğranmış, 2 adet limon, soyulmuş ve dörde bölünmüş.



Domates, soğan ve limonu meyve sıkacağından geçirin. Karıştırıp hemen için.



Besin değeri tablosu

Vitaminler B1, B2, B3; B5, B6, C, E,

K, beta-karoten, folik asit, kalsiyum,

krom, demir, magnezyum,

manganez, fosfor, potasyum,

sülfür, bioflavonoid

limonin, trytophan (amino asit).