Domates, soğan ve limon
Bu etkili üçlü, vücudun dengesini bulmasını sağlar ve arındırır.
- kişilik
-
Yüzde 90 oranında sudan oluşan çiğ domates, vücuttaki asidi
etkisizleştirerek karaciğer iltihaplanmasını azaltmaya yardımcı
olur. Soğan, güçlü sülfür bileşenleri ile sistemden ağır metallerin
ve toksinlerin atılması açısından önemlidir. Limonun karışıma
dahil edilmesi temizleyici etkiyi artırırken, soğanın kokusu
ve tadının makul hale gelmesini sağlar.
Tarif
4 adet büyük domates,
dilimlenmiş,
1 adet soğan, soyulmuş ve
küp şeklinde doğranmış,
2 adet limon, soyulmuş ve
dörde bölünmüş.
Domates, soğan ve limonu
meyve sıkacağından geçirin.
Karıştırıp hemen için.
Besin değeri tablosu
Vitaminler B1, B2, B3; B5, B6, C, E,
K, beta-karoten, folik asit, kalsiyum,
krom, demir, magnezyum,
manganez, fosfor, potasyum,
sülfür, bioflavonoid
limonin, trytophan (amino asit).