Elma, üzüm ve nar

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Bol lifli ve sulu olan bu meyveler, kilo vermenize yardımcı olacaktır.

- kişilik -

Araştırmalar, elmadaki çözülebilir lif pektinin, normal liflere göre daha fazla iştah kesici olduğunu göstermiştir. Üzümlerdeki su oranı vücut su seviyesini yükselterek metabolizmayı hızlandırır ve daha fazla kalori yakılmasını sağlar. Nar çekirdekleri de aynı şekilde açlık hissini engelleyen liflerle doludur.



Tarifi

4 adet elma, dilimlenmiş, 25 adet çekirdeksiz üzüm, 1 adet nar, ikiye bölünmüş.



Elma ve üzümleri meyve sıkacağından geçirin. Tahta bir kaşık kullanarak nar tanelerini çıkarıp meyve suyuna ekleyin. Karıştırın ve hemen için.



Besin değeri tablosu

Vitaminler B1, B3, B6, C, E, K,

beta-karoten, biyotin, folik asit,

kalsiyum, magnezyum,

manganez, fosfor, potasyum,

selenyum, çinko,

elma asidi, pektin.