Elma, üzüm ve nar
Bol lifli ve sulu olan bu meyveler, kilo vermenize yardımcı olacaktır.
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Araştırmalar, elmadaki çözülebilir lif pektinin, normal liflere
göre daha fazla iştah kesici olduğunu göstermiştir. Üzümlerdeki
su oranı vücut su seviyesini yükselterek metabolizmayı hızlandırır
ve daha fazla kalori yakılmasını sağlar. Nar çekirdekleri de
aynı şekilde açlık hissini engelleyen liflerle doludur.
Tarifi
4 adet elma, dilimlenmiş,
25 adet çekirdeksiz üzüm,
1 adet nar, ikiye bölünmüş.
Elma ve üzümleri meyve
sıkacağından geçirin.
Tahta bir kaşık kullanarak nar
tanelerini çıkarıp meyve
suyuna ekleyin.
Karıştırın ve hemen için.
Besin değeri tablosu
Vitaminler B1, B3, B6, C, E, K,
beta-karoten, biyotin, folik asit,
kalsiyum, magnezyum,
manganez, fosfor, potasyum,
selenyum, çinko,
elma asidi, pektin.