Greyfurt, bal, limon ve zencefil
- kişilik
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Kilo vermeye yardımcı sindirim enzimleri açısından zengin bir
karışımdır. Maksimum yağ yakmak için, meyve suyunu sabah
kahvaltıdan önce, aç karnına için. Birbirini mükemmel tamamlayan
dört güçlü lezzet, ağrıyan boğazınızı yumuşatan, soğuk algınlığı
veya enfeksiyonla mücadele eden vücudunuza yardımcı
olacak ısıtıcı bir etkiye de sahiptir.
Greyfurt; yağ yakıcı bir enzime sahiptir. İnsülin seviyesini düşürüp
kan şekeri seviyesini sabit tutarak kilo almayı engeller. Aynı zamanda,
önemli bir miktarda çözülebilir lif olan pektin ihtiva eder.
Bal; meyve suyuna katarak greyfurt ve limona ait keskin turunçgil
tadını yumuşatabilir ve besin değerini artırabilirsiniz.
Manuka balında iyileştirici özellikli yüksek miktarda aktif enzim
olduğu tespit edilmiştir.
Limon; suyu, karaciğer fonksiyonlarının tamamını arttırır, sindirim
siteminin yiyecekleri daha iyi işlemesine yardımcı olur. Böylece
vücut daha az yağ tutar.
Zencefil; sindirim sistemi kaslarının düzenli çalışmasına yardımcı olur, enzim faaliyetini tetikler ve midede bulunan sindirim
sıvılarının salgılanmasını artırır. Tüm bunlar, yağların depolanmasından
ziyade yakılmasını sağlar. Zencefil aynı zamanda dolaşım
sistemi faaliyetlerini hızlandırır ve içerdiği manganez sayesinde
bağışıklık sistemini destekleyerek
hastalıklarla savaşır.
Hazırlama ipuçları
• Greyfurt veya limonu sıkmadan
önce düz bir yüzey üzerinde elimizle
bastırarak yuvarlamak daha fazla su
çıkmasını sağlayacaktır.
• Sap kısmındaki yumuşaklık
greyfurdun tazeliğinin geçtiğini
gösterirken, kabuk üzerindeki çizik
ve pullaşma tadını veya kalitesini
etkilemez.
• Balı hava almayan bir kap
içerisinde saklarsanız rutubete
maruz kalmaz ve bu şekilde çok
uzun süre muhafaza edebilirsiniz.
• Kullanılmamış kök zencefili
streç filme sararak dondurucuda
saklayabilirsiniz.
Tarifi
2 adet greyfurt, soyulmuş ve
dilimlerine ayrılmış,
3 adet limon, soyulmuş ve
dörde bölünmüş,
1 büyük baş zencefil
1 yemek kaşığı bal.
Greyfurt, limon ve zencefili
değişik birleşimler halinde
gruplayarak meyve
sıkacağından geçirin. Balı
ekleyin, iyice karıştırın ve
hemen için.
Besin değeri tablosu
Vitaminler B6, C, D, E, K, beta
karoten,
folik asit, kalsiyum, bakır,
iyodin, demir, magnezyum,
manganez,
fosfor potasyum,
sodyum, sülfür, çinko,
bioflavonoid, limonin, pektin.