Greyfurt, bal, limon ve zencefil

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Kilo vermeye yardımcı sindirim enzimleri açısından zengin bir karışımdır. Maksimum yağ yakmak için, meyve suyunu sabah kahvaltıdan önce, aç karnına için. Birbirini mükemmel tamamlayan dört güçlü lezzet, ağrıyan boğazınızı yumuşatan, soğuk algınlığı veya enfeksiyonla mücadele eden vücudunuza yardımcı olacak ısıtıcı bir etkiye de sahiptir.

Greyfurt; yağ yakıcı bir enzime sahiptir. İnsülin seviyesini düşürüp kan şekeri seviyesini sabit tutarak kilo almayı engeller. Aynı zamanda, önemli bir miktarda çözülebilir lif olan pektin ihtiva eder.

Bal; meyve suyuna katarak greyfurt ve limona ait keskin turunçgil tadını yumuşatabilir ve besin değerini artırabilirsiniz. Manuka balında iyileştirici özellikli yüksek miktarda aktif enzim olduğu tespit edilmiştir.

Limon; suyu, karaciğer fonksiyonlarının tamamını arttırır, sindirim siteminin yiyecekleri daha iyi işlemesine yardımcı olur. Böylece vücut daha az yağ tutar.

Zencefil; sindirim sistemi kaslarının düzenli çalışmasına yardımcı olur, enzim faaliyetini tetikler ve midede bulunan sindirim sıvılarının salgılanmasını artırır. Tüm bunlar, yağların depolanmasından ziyade yakılmasını sağlar. Zencefil aynı zamanda dolaşım sistemi faaliyetlerini hızlandırır ve içerdiği manganez sayesinde bağışıklık sistemini destekleyerek hastalıklarla savaşır.



Hazırlama ipuçları

• Greyfurt veya limonu sıkmadan önce düz bir yüzey üzerinde elimizle bastırarak yuvarlamak daha fazla su çıkmasını sağlayacaktır.

• Sap kısmındaki yumuşaklık greyfurdun tazeliğinin geçtiğini gösterirken, kabuk üzerindeki çizik ve pullaşma tadını veya kalitesini etkilemez.

• Balı hava almayan bir kap içerisinde saklarsanız rutubete maruz kalmaz ve bu şekilde çok uzun süre muhafaza edebilirsiniz.

• Kullanılmamış kök zencefili streç filme sararak dondurucuda saklayabilirsiniz.



Tarifi

2 adet greyfurt, soyulmuş ve dilimlerine ayrılmış, 3 adet limon, soyulmuş ve dörde bölünmüş, 1 büyük baş zencefil 1 yemek kaşığı bal.



Greyfurt, limon ve zencefili değişik birleşimler halinde gruplayarak meyve sıkacağından geçirin. Balı ekleyin, iyice karıştırın ve hemen için.



Besin değeri tablosu

Vitaminler B6, C, D, E, K, beta

karoten, folik asit, kalsiyum, bakır,

iyodin, demir, magnezyum, manganez,

fosfor potasyum,

sodyum, sülfür, çinko,

bioflavonoid, limonin, pektin.