Greyfurt, kavun ve ahududu

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Bu besleyici ve susuzluk gideren karışım, çok fazla kalori de içermez.

- kişilik -

Kilo vermek için yapılan diyetlerde düzenli olarak su içmek temel faktördür. Bu şekilde vücut susuzluk ve açlığı birbirine karıştırmadan sindirim sisteminin etkin olarak çalışmasına yardımcı olur. Kavundaki meyve şekeri enerji kaynağı sağlar. Tatlı ahududu suyu greyfurtun burukluğunu giderir ve çözülebilir lif yapısı ile vücudun yağ yakma faaliyetine yardım ederek kilo vermesini sağlayan kalsiyum içerir.



Tarif

1 adet greyfurt, soyulmuş ve dilimlerine ayrılmış, 1 adet kavun, soyulmuş, çekirdekleri çıkarılmış ve küp şeklinde doğranmış, 15 adet ahududu.



Meyveleri ve ahududuları meyve sıkacağından geçirin. Karıştırın ve hemen için.



Besin değeri takviyesi

Vitaminler B2, B3, B6, C,

beta-karoten, folik asit, kalsiyum,

bakır, magnezyum, manganez,

fosfor potasyum, çinko,

bioflavonoid pectin.