Greyfurt, kavun ve ahududu
Bu besleyici ve susuzluk gideren karışım, çok fazla kalori de içermez.
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Kilo vermek için yapılan diyetlerde düzenli olarak su içmek temel
faktördür. Bu şekilde vücut susuzluk ve açlığı birbirine karıştırmadan
sindirim sisteminin etkin olarak çalışmasına yardımcı
olur. Kavundaki meyve şekeri enerji kaynağı sağlar. Tatlı
ahududu suyu greyfurtun burukluğunu giderir ve çözülebilir
lif yapısı ile vücudun yağ yakma faaliyetine yardım ederek kilo
vermesini sağlayan kalsiyum içerir.
Tarif
1 adet greyfurt, soyulmuş ve
dilimlerine ayrılmış,
1 adet kavun, soyulmuş,
çekirdekleri çıkarılmış ve
küp şeklinde doğranmış,
15 adet ahududu.
Meyveleri ve ahududuları
meyve sıkacağından geçirin.
Karıştırın ve hemen için.
Besin değeri takviyesi
Vitaminler B2, B3, B6, C,
beta-karoten, folik asit, kalsiyum,
bakır, magnezyum, manganez,
fosfor potasyum, çinko,
bioflavonoid pectin.