Greyfurt ve nar ezmesi
Ezilmiş buzla servis edilen bu tatlı içecek, hem cilde iyi gelir hem de susuzluğu yatıştırır.
- kişilik
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Greyfurt suyu, içerdiği bioflavonoidlerle vücudun cilde sağlığı
için önemli olan C vitaminini özümsemesine yardımcı olur. Bir
nar, yetişkin bir insan için tavsiye edilen C vitamin ihtiyacının
yüzde 40’ını karşılar. Doğal östrojen içeren C vitamini ayrıca
hormonları dengeler ve vücudun erken yaşlanmasını engeller.
Nar suyu güneş ışığının zararlı etkilerine karşı koruma sağlayan
antioksidanlar yönünden de zengindir.
Tarifi
2 greyfurt, kabuğu soyulmuş
ve dilimlere ayrılmış
300 ml. su, dondurulmuş
2 nar, ikiye bölünmüş
Greyfurdun suyunu sıkın. Buzla
karıştırın ve blendır yardımıyla
homojen bir karışım haline
getirene kadar çırpın. Tahta
bir kaşıkla arkasından vurarak
çıkardığınız nar tanelerini
karışımınıza ekleyin, karıştırın
ve bekletmeden için.
Besin değeri tablosu
B3, C, E, beta-karoten,
folik asit, demir, potasyum,
bioflavonoidler, likopen, pektin.