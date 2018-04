Greyfurt ve nar ezmesi

Ezilmiş buzla servis edilen bu tatlı içecek, hem cilde iyi gelir hem de susuzluğu yatıştırır.

- kişilik -

Greyfurt suyu, içerdiği bioflavonoidlerle vücudun cilde sağlığı için önemli olan C vitaminini özümsemesine yardımcı olur. Bir nar, yetişkin bir insan için tavsiye edilen C vitamin ihtiyacının yüzde 40’ını karşılar. Doğal östrojen içeren C vitamini ayrıca hormonları dengeler ve vücudun erken yaşlanmasını engeller. Nar suyu güneş ışığının zararlı etkilerine karşı koruma sağlayan antioksidanlar yönünden de zengindir.



Tarifi

2 greyfurt, kabuğu soyulmuş ve dilimlere ayrılmış 300 ml. su, dondurulmuş 2 nar, ikiye bölünmüş



Greyfurdun suyunu sıkın. Buzla karıştırın ve blendır yardımıyla homojen bir karışım haline getirene kadar çırpın. Tahta bir kaşıkla arkasından vurarak çıkardığınız nar tanelerini karışımınıza ekleyin, karıştırın ve bekletmeden için.



Besin değeri tablosu

B3, C, E, beta-karoten, folik asit, demir, potasyum, bioflavonoidler, likopen, pektin.