Havuç, üzüm, ahududu
- kişilik
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Tarifi
• 1 adet havuç
• 8-10 adet siyah üzüm
• 1 adet Ankara armudu
Havucu katı meyve sıkacağında sıkın.
Çıkan suyla diğer meyveleri blender’dan
geçirin.
Zengin lif içeriği ile kolesterolü düşürür, sindirim sisteminin
çalışmasını düzenler, metabolizmayı canlandırır, kimyasal maddeleri
vücudumuzdan uzaklaştırır. Bağışıklık sistemini güçlendirir.
Besin değeri tablosu
Karoten, kalsiyum,
potasyum, A-B1-C
vitamini, demir, niasin,
folik asit, madensel tuzlar,
tanen, fenolik birleşikler,
sodyum, fosfor.