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Havuç, üzüm, ahududu

 - kişilik   -
Tarifi
• 1 adet havuç
• 8-10 adet siyah üzüm
• 1 adet Ankara armudu

Havucu katı meyve sıkacağında sıkın. Çıkan suyla diğer meyveleri blender’dan geçirin.

Zengin lif içeriği ile kolesterolü düşürür, sindirim sisteminin çalışmasını düzenler, metabolizmayı canlandırır, kimyasal maddeleri vücudumuzdan uzaklaştırır. Bağışıklık sistemini güçlendirir.

Besin değeri tablosu
Karoten, kalsiyum, potasyum, A-B1-C vitamini, demir, niasin, folik asit, madensel tuzlar, tanen, fenolik birleşikler, sodyum, fosfor.

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