Sağlıklı ve bol vitaminli...
Malzeme
1 adet salatalık
10 yaprak fesleğen
40 gr. karnabahar
40 gr. beyaz peynir
1 su bardağı süt
40 gr. havuç
4 yemek kaşığı zeytinyağı
3 yaprak jelatin
Tuz
Hazırlanışı:
Sebzeleri ayrı ayrı hazırlayarak işe başlayın. Önce, salatalık ve fesleğeni birlikte robotta çekip bir kabın içerisine alın. Ardından karnabahar, beyaz peynir ve sütü birlikte robotta çekip ayrı bir kabın içerisine alın. Son olarak, havucu robotta çekin ve ayrı bir kabın içine alın. Jelatinleri soğuk suda eritin ve her sebzenin içerisine 1 yaprak jelatin ekleyerek karıştırın. Bardakların içerisine önce salatalıklı karışımı dökün ve dolapta 5 dakika soğutun. Sonra karnabaharlı karışımı dökün ve 5 dakika daha soğutun. En son havuçlu karışıma aynı işlemi uygulayın.
TARİF: Rafet İnce