Sağlıklı ve bol vitaminli...

Malzeme

1 adet salatalık

10 yaprak fesleğen

40 gr. karnabahar

40 gr. beyaz peynir

1 su bardağı süt

40 gr. havuç

4 yemek kaşığı zeytinyağı

3 yaprak jelatin

Tuz

Hazırlanışı:

Sebzeleri ayrı ayrı hazırlayarak işe başlayın. Önce, salatalık ve fesleğeni birlikte robotta çekip bir kabın içerisine alın. Ardından karnabahar, beyaz peynir ve sütü birlikte robotta çekip ayrı bir kabın içerisine alın. Son olarak, havucu robotta çekin ve ayrı bir kabın içine alın. Jelatinleri soğuk suda eritin ve her sebzenin içerisine 1 yaprak jelatin ekleyerek karıştırın. Bardakların içerisine önce salatalıklı karışımı dökün ve dolapta 5 dakika soğutun. Sonra karnabaharlı karışımı dökün ve 5 dakika daha soğutun. En son havuçlu karışıma aynı işlemi uygulayın.



TARİF: Rafet İnce



