Karpuz, şeftali ve nar
Düşük kalorili, tazeleyici olan bu tatlı içecek, buzla birlikte uzun bir bardakta servis edilmelidir.
- kişilik
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Karpuz muhteşem bir idrar söktürücüdür. Etli kısımla beraber
çekirdekleri de sıktığınızda lif oranı ve kilo verdirme özelliğini
arttırır. Şeftali de idrar söktürücü özelliğinin yanı sıra
sindirim sistemini temizler ve kilo vermeye yardımcı
olur. Daha berrak bir karışım için narları diğer
meyvelerle birlikte sıkın. Çekirdekler posa ile birlikte
atılacaktır.
Tarifi
½ adet karpuz, soyulmuş ve
küp şeklinde doğranmış,
2 adet şeftali çekirdeği
çıkarılmış ve dörde
bölünmüş,
1 adet nar, ikiye bölünmüş.
Karpuz ve şeftalileri meyve
sıkacağından geçirin.
Tahta bir kaşık kullanarak
nar tanelerini çıkarıp meyve
suyuna ekleyin. Karıştırın ve
hemen için.
Besin değeri tablosu
Vitaminler B1, B3, B6, C, E,
beta-karoten, folik asit,
kalsiyum, magnezyum,
fosfor, potasyum,
bioflavonoid.