Karpuz, şeftali ve nar

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Düşük kalorili, tazeleyici olan bu tatlı içecek, buzla birlikte uzun bir bardakta servis edilmelidir.

- kişilik -

Karpuz muhteşem bir idrar söktürücüdür. Etli kısımla beraber çekirdekleri de sıktığınızda lif oranı ve kilo verdirme özelliğini arttırır. Şeftali de idrar söktürücü özelliğinin yanı sıra sindirim sistemini temizler ve kilo vermeye yardımcı olur. Daha berrak bir karışım için narları diğer meyvelerle birlikte sıkın. Çekirdekler posa ile birlikte atılacaktır.



Tarifi

½ adet karpuz, soyulmuş ve küp şeklinde doğranmış, 2 adet şeftali çekirdeği çıkarılmış ve dörde bölünmüş, 1 adet nar, ikiye bölünmüş. Karpuz ve şeftalileri meyve sıkacağından geçirin.



Tahta bir kaşık kullanarak nar tanelerini çıkarıp meyve suyuna ekleyin. Karıştırın ve hemen için.



Besin değeri tablosu

Vitaminler B1, B3, B6, C, E,

beta-karoten, folik asit,

kalsiyum, magnezyum,

fosfor, potasyum,

bioflavonoid.