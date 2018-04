Kuşkonmaz, kereviz ve havuç

Bu sebze ve meyve suyu vücudunuzun yağları atmasında yardımcı olduğu gibi, yoğun iş günlerinin ardından size çok iyi gelecektir.

- kişilik -

Kuşkonmazın her bir dalının besin değeri dört kaloriden azdır. Yağların parçalanmasına yardım eder ve kşlo vermeyi kolaylaştırır. Ayrıca kuşkonmaz, etkili bir idrar sökücü olarak vücudun su atmasına yardımcı olarak kilo vermeyi kolaylaştırır. Kerevizin her bir sapı ise 3 kaloriden az besin değerine sahiptir, yoğun miktarda su içerir ve egzersiz sonrasındaki yoğun su kaybını dengeler. Havuçtaki beta-karoten ise kan şekerini dengelediği gibi, yağ yakımını hızlandırır.



Tarifi

10 kuşkonmaz dalı doğrayın, 6 kereviz sapını dalları ile birlikte doğrayın, 2 büyük havuç sapı ve kökleri ayırdıktan sonra doğrayın.



Bir meyve sıkacağı yardımıyla karışımın suyunu elde edin ve bekletmeden için.



Besin değeri tablosu

Vitaminler B1, B2, B3, B6, C, K, beta karoten, folik asit, kalsiyum, bakır, krom, demir, magnezyum, manganez, fosfor, potasyum, selenyum, asparajin, doğal amino asitler.