Kuşkonmaz, kereviz ve havuç
Bu sebze ve meyve suyu vücudunuzun yağları atmasında yardımcı olduğu gibi, yoğun iş günlerinin
ardından size çok iyi gelecektir.
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Kuşkonmazın her bir dalının besin değeri dört kaloriden azdır. Yağların
parçalanmasına yardım eder ve kşlo vermeyi kolaylaştırır. Ayrıca
kuşkonmaz, etkili bir idrar sökücü olarak vücudun su atmasına yardımcı
olarak kilo vermeyi kolaylaştırır. Kerevizin her bir sapı ise 3 kaloriden
az besin değerine sahiptir, yoğun miktarda su içerir ve egzersiz
sonrasındaki yoğun su kaybını dengeler. Havuçtaki
beta-karoten ise kan şekerini dengelediği gibi,
yağ yakımını hızlandırır.
Tarifi
10 kuşkonmaz dalı doğrayın,
6 kereviz sapını dalları ile
birlikte doğrayın,
2 büyük havuç sapı ve kökleri
ayırdıktan sonra doğrayın.
Bir meyve sıkacağı yardımıyla
karışımın suyunu elde edin ve
bekletmeden için.
Besin değeri tablosu
Vitaminler B1, B2, B3, B6, C,
K, beta karoten, folik asit,
kalsiyum, bakır, krom,
demir, magnezyum, manganez,
fosfor, potasyum, selenyum,
asparajin, doğal amino asitler.