Pancar kökü, taze fasulye ve balkabağı

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Bu karışımla yorgunluğa meydan okuyun.

- kişilik -

Dallarıyla birlikte, pancar kökü demir doludur ve eskiden beri bitkinlik, halsizlik ve kansızlığı yenmek için kullanılmıştır. Kanın önemli bir bileşeni olan demir, enerji üretimi için gereklidir. Taze fasulye B1, B2 gibi karbonhidrat, protein ve yağların yakılması için gerekli vitaminleri içerdiği gibi, ıspanağın neredeyse iki katı kadar demir içerir. Balkabağı, demirin vücutta tutulmasını sağlayan malik asit yönünden zengindir.



Tarifi

3 küçük balkabağı kökü, doğranmış, 25 adet taze fasulye, Yarım bal kabağı, kabuğu soyulmuş ve doğranmış.



Tümünü meyve sıkacağından geçirin ve hemen tüketin.



Besin değeri tablosu

Vitaminler B1, B2, B3, C, K, beta karoten, biyotin, folik asit; kalsiyum, bakır, demir, magnezyum, mangan, fosfor, potasyum, malik asit, doğal amino asitler.