Pancar kökü, taze fasulye ve balkabağı
Bu karışımla yorgunluğa meydan okuyun.
- kişilik
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Dallarıyla birlikte, pancar kökü demir doludur ve eskiden beri
bitkinlik, halsizlik ve kansızlığı yenmek için kullanılmıştır. Kanın
önemli bir bileşeni olan demir, enerji üretimi için gereklidir.
Taze fasulye B1, B2 gibi karbonhidrat, protein ve yağların yakılması
için gerekli vitaminleri içerdiği gibi, ıspanağın
neredeyse iki katı kadar demir içerir. Balkabağı,
demirin vücutta tutulmasını sağlayan malik asit yönünden
zengindir.
Tarifi
3 küçük balkabağı kökü,
doğranmış,
25 adet taze fasulye,
Yarım bal kabağı, kabuğu
soyulmuş ve doğranmış.
Tümünü meyve
sıkacağından geçirin
ve hemen tüketin.
Besin değeri tablosu
Vitaminler B1, B2, B3, C, K,
beta karoten, biyotin, folik asit;
kalsiyum, bakır, demir,
magnezyum, mangan, fosfor,
potasyum, malik asit, doğal
amino asitler.