Papaya, kayısı ve yaban mersini
Bu güçlü ve tatlı meyve suyu, hazmı kolaylaştıran yararlı maddelerle dolup taşıyor.
- kişilik
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Papayanın içerdiği papain enzimi yemeklerdeki proteinin sentezine
yardımcı olur. Kabızlık sorunu olanlara doğal bir yardımcı
olan kayısı, aynı zamanda ağrı kesici özelliği olan sallcylate içerir.
Yaban mersini de pektin yönünden zengindir. Sindirilebilir
bir lif olan pektin, kolesterolü düşürdüğü gibi kolonda, safranın
kansere yol açabilecek bir yapıya dönüşmesine engel olur.
Tarifi
1 adet çekirdeği çıkarılmış,
kabuğu soyulmuş ve
doğranmış papaya.
4 adet ikiye bölünmüş ve
çekirdeği çıkarılmış kayısı
40 adet yaban mersini.
Meyveleri bir meyve sıkacağı
yardımıyla sıkıp suyunu elde
edin, karıştırın ve bekletmeden
tüketin.
Besin değeri tablosu
Vitaminler B2, B3, B5, C, E,
beta-karoten, folik asit,
kalsiyum, iyot, demir,
magnezyum, fosfor,
potasyum, silisyum, sodyum,
çinko, papain, pektin,
tryptophan.