Papaya, kayısı ve yaban mersini

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Bu güçlü ve tatlı meyve suyu, hazmı kolaylaştıran yararlı maddelerle dolup taşıyor.

- kişilik -

Papayanın içerdiği papain enzimi yemeklerdeki proteinin sentezine yardımcı olur. Kabızlık sorunu olanlara doğal bir yardımcı olan kayısı, aynı zamanda ağrı kesici özelliği olan sallcylate içerir. Yaban mersini de pektin yönünden zengindir. Sindirilebilir bir lif olan pektin, kolesterolü düşürdüğü gibi kolonda, safranın kansere yol açabilecek bir yapıya dönüşmesine engel olur.



Tarifi

1 adet çekirdeği çıkarılmış, kabuğu soyulmuş ve doğranmış papaya. 4 adet ikiye bölünmüş ve çekirdeği çıkarılmış kayısı 40 adet yaban mersini.



Meyveleri bir meyve sıkacağı yardımıyla sıkıp suyunu elde edin, karıştırın ve bekletmeden tüketin.



Besin değeri tablosu

Vitaminler B2, B3, B5, C, E, beta-karoten, folik asit, kalsiyum, iyot, demir, magnezyum, fosfor, potasyum, silisyum, sodyum, çinko, papain, pektin, tryptophan.