Sakız kabağı, marul ve maydanoz
Bu karışım vücudu rahatlatır, uykusuzluk çekenler için iyi bir uyku zemini yaratır.
- kişilik
-
Yaz kabağı olarak da bilinen sakız kabağı beyindeki kimyasal
süreci düzenleyen, sinir taşıyıcıların dönüştürülmesine yardımcı
olan folik asit içerir ve böylelikle sakinlik hissi verir. Maydanozla
birlikte sunulduğunda sakız kabağı stresi düşüren ve sinir
sistemine yardımcı olan B1 vitaminleri yönünden zenginleşir.
Marul ise lakton içerdiği için sakinleştirici olarak hem Asurlar
tarafından hem de antik Yunanlılar tarafından kullanılmıştır.
Yunanlılar marulun yemekten sonra mideyi rahatlatmak ve
iyi bir uyku çekmek için faydalı olduğunu düşünüyorlardı. Koyu
renkli çeşidi, kanı sağlıklı tutan ve kalp hastalıkları riskini azaltan
klorofil içerir.
Tarif
Bir avuç taze maydanoz,
Yarım baş yaprakları
ayrılmış marul,
3 büyük sakız kabağı
dilimlenmiş.
Marul yapraklarına sardığınız
maydanoz ve sakız kabağı
dilimlerini meyve sıkacağından
geçirin. İçeceğinizi hemen
tüketin.
Besin değeri tablosu
Vitaminler B1, B2, B3, C, D, E,
beta-karoten, folik asit, kalsiyum,
iyot, demir, magnezyum, mangan,
fosfor, potasyum, selenyum,
sodyum, çinko ve klorofil.