Salatalık, kereviz, balkabağı ve rezene
Düşük kalorili ve besin değeri açısından zengin olan bu içecek, özellikle akşamdan kaldığınız zamanlarda kurtarıcınız olacaktır.
- kişilik
-
Yağsız olan ve sadece 100 kalori tutan bu içecek, vücudunuzu yeniler,
tok tutar. Öğün aralarında açlığınızı yatıştıran bu içecek, aynı
zamanda vücudunuzun yüksek yağlı ve yüksek proteinli yiyecekleri
sindirmesine yardım eder. İçeceği, yenilebilir karıştırıcı olabilecek bir
sap kerevizle servis edin.
Salatalık; içerdiği sülfür ve silisyumla böbreklerinizden ürik asidin
atılmasına yardımcı olur. Vücudunuzda depolanmış yağların yakımını
tetikler ve bu esnada gerek duyulan suyu sağlar.
Kereviz; kalorisi düşüktür ve vücudun enerji tüketimini düzenleyen
hipofiz bezini uyarır. Ayrıca kereviz, tiroid salgısını arttıran
selenyum mineralini içeren ender bitkilerdendir.
Balkabağı; yapılan diyetler sırasında, iştahın bastırılmasına yardımcı
olur. Araştırmalar, balkabağı yiyenlerin tükettikleri besinlerdeki
daha az kalori ve yağı vücutta tuttuğunu ortaya çıkardı.
Rezene; diyetisyenler tarafından tavsiye ediliyor. Rezenenin iştahı
bastıran ve açlık hissini engelleyen özellikleri bulunuyor.
Hazırlama ipuçları
• Salatalığın renginin canlı
olmasına, yumuşak noktalarının
veya üzerinde yumruların
bulunmamasına dikkat edin.
Böyle salatalıklar daha lezzetlidir.
• Gevrek görünen ve kolay
kopabilen kerevizleri tercih edin.
• İyi kalite rezenelerin, sert ve
lekesiz, beyazımsı veya açık yeşil
soğanları vardır.
• Rezenelerin kökünü, gövdesini ve
yapraklarını da kullanabilirsiniz.
Tarifi
½ salatalık, doğranmış, 3 kereviz, doğranmış, ½ balkabağı, çekirdekleri alınmış ve doğranmış, 2 rezene, dörde bölünmüş.
Yarım salatalığı doğrayın,
3 kereviz sapı yeşilliği ile
birlikte doğrayın, yarım
kabağın kabuklarını soyun,
çekirdeklerini ayıklayın
ve doğrayın, 2 rezene
soğanını dörde bölün, bir
meyve sıkacağında suyunu
çıkarın, hızla tüketin.
Besin değeri tablosu
Vitaminler B1, B2, B3, B5, B6,
C, beta-karoten, folik asit,
kalsiyum, kobalt, demir,
magnezyum, mangan, fosfor,
potasyum, selenyum, silisyum,
sodyum, sülfür, çinko, doğal
aminoasitler.