Salatalık, kereviz, balkabağı ve rezene

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Düşük kalorili ve besin değeri açısından zengin olan bu içecek, özellikle akşamdan kaldığınız zamanlarda kurtarıcınız olacaktır.

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Yağsız olan ve sadece 100 kalori tutan bu içecek, vücudunuzu yeniler, tok tutar. Öğün aralarında açlığınızı yatıştıran bu içecek, aynı zamanda vücudunuzun yüksek yağlı ve yüksek proteinli yiyecekleri sindirmesine yardım eder. İçeceği, yenilebilir karıştırıcı olabilecek bir sap kerevizle servis edin.

Salatalık; içerdiği sülfür ve silisyumla böbreklerinizden ürik asidin atılmasına yardımcı olur. Vücudunuzda depolanmış yağların yakımını tetikler ve bu esnada gerek duyulan suyu sağlar.

Kereviz; kalorisi düşüktür ve vücudun enerji tüketimini düzenleyen hipofiz bezini uyarır. Ayrıca kereviz, tiroid salgısını arttıran selenyum mineralini içeren ender bitkilerdendir. Balkabağı; yapılan diyetler sırasında, iştahın bastırılmasına yardımcı olur. Araştırmalar, balkabağı yiyenlerin tükettikleri besinlerdeki daha az kalori ve yağı vücutta tuttuğunu ortaya çıkardı.

Rezene; diyetisyenler tarafından tavsiye ediliyor. Rezenenin iştahı bastıran ve açlık hissini engelleyen özellikleri bulunuyor.



Hazırlama ipuçları

• Salatalığın renginin canlı olmasına, yumuşak noktalarının veya üzerinde yumruların bulunmamasına dikkat edin. Böyle salatalıklar daha lezzetlidir.

• Gevrek görünen ve kolay kopabilen kerevizleri tercih edin.

• İyi kalite rezenelerin, sert ve lekesiz, beyazımsı veya açık yeşil soğanları vardır.

• Rezenelerin kökünü, gövdesini ve yapraklarını da kullanabilirsiniz.



Tarifi

½ salatalık, doğranmış, 3 kereviz, doğranmış, ½ balkabağı, çekirdekleri alınmış ve doğranmış, 2 rezene, dörde bölünmüş.



Yarım salatalığı doğrayın, 3 kereviz sapı yeşilliği ile birlikte doğrayın, yarım kabağın kabuklarını soyun, çekirdeklerini ayıklayın ve doğrayın, 2 rezene soğanını dörde bölün, bir meyve sıkacağında suyunu çıkarın, hızla tüketin.



Besin değeri tablosu

Vitaminler B1, B2, B3, B5, B6,

C, beta-karoten, folik asit,

kalsiyum, kobalt, demir,

magnezyum, mangan, fosfor,

potasyum, selenyum, silisyum,

sodyum, sülfür, çinko, doğal

aminoasitler.