Soğan, ıspanak ve kırmızı biber
Bu meyve suyu, üç ciddi yağ yakıcıyı çok lezzetli bir karışımda buluşturuyor.
- kişilik
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Düşük kalorili soğanlar, yağ birimlerini parçalar ve metabolizmayı
hızlandırır. Yine soğanda bulunan kersetin ise kanserle
mücadelede önemli bir antioksidandır. Ispanak, kilo vermede
kalsiyum ve demiri de kapsayan muhteşem bir besin kaynağıdır.
Biber, tatlı olanlar da dahil olmak üzere, yendikten yirmi dakika
sonra vücut ısısını yükselterek kalorilerin daha hızlı yakılmasını
sağlar. Kokteylin üzerine bir miktar Hindistan cevizi rendelemek,
soğanın ağır kokusunu ve bazen de çiğ ıspanağın acı
tadını bastırabilir.
Tarifi
300 gr. ıspanak yaprağı,
2 adet soğan, soyulmuş küp
şeklinde doğranmış,
1 adet kırmızı biber,
çekirdekleri ve çıkarılmış
küp şeklinde doğranmış,
Bir miktar taze rendelenmiş
Hindistan cevizi.
Her bir ıspanak yaprağını bir
soğan ve biber küplerinin
etrafına sararak meyve
sıkacağından geçirin. Üzerine
rendelenmiş Hindistan cevizi
serperek hemen için.
Besin değeri tablosu
Vitaminler B1, B2, B3, B6, C, D, E, K,
folik asit, kalsiyum, krom,
bakır, iyodin, demir,
magnezyum, manganez, fosfor,
potasyum, çinko, bioflavonoid
kersetin, sülfür bileşimleri,
trytophan (amino asit).