Soğan, ıspanak ve kırmızı biber

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Bu meyve suyu, üç ciddi yağ yakıcıyı çok lezzetli bir karışımda buluşturuyor.

- kişilik -

Düşük kalorili soğanlar, yağ birimlerini parçalar ve metabolizmayı hızlandırır. Yine soğanda bulunan kersetin ise kanserle mücadelede önemli bir antioksidandır. Ispanak, kilo vermede kalsiyum ve demiri de kapsayan muhteşem bir besin kaynağıdır. Biber, tatlı olanlar da dahil olmak üzere, yendikten yirmi dakika sonra vücut ısısını yükselterek kalorilerin daha hızlı yakılmasını sağlar. Kokteylin üzerine bir miktar Hindistan cevizi rendelemek, soğanın ağır kokusunu ve bazen de çiğ ıspanağın acı tadını bastırabilir.



Tarifi

300 gr. ıspanak yaprağı, 2 adet soğan, soyulmuş küp şeklinde doğranmış, 1 adet kırmızı biber, çekirdekleri ve çıkarılmış küp şeklinde doğranmış, Bir miktar taze rendelenmiş Hindistan cevizi.



Her bir ıspanak yaprağını bir soğan ve biber küplerinin etrafına sararak meyve sıkacağından geçirin. Üzerine rendelenmiş Hindistan cevizi serperek hemen için.



Besin değeri tablosu

Vitaminler B1, B2, B3, B6, C, D, E, K,

folik asit, kalsiyum, krom,

bakır, iyodin, demir,

magnezyum, manganez, fosfor,

potasyum, çinko, bioflavonoid

kersetin, sülfür bileşimleri,

trytophan (amino asit).