Tofu, yaban mersini, kenevir yağı
Bu içecek, yaşlanmayı geciktirici besinlerle doludur.
- kişilik
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Tofu, kolajenin hammaddesi olan protein için önemli bir
kaynaktır. Cildin genç görünmesi ve kırışıkların giderilmesi
için önemli olan kolajenin yanı sıra, yaban mersininden alınan
antiokyaninler ve antioksidanlar zararlı kimyasalların cildi
olumsuz etkilemesini engeller. Kenevir yağı ise her biri cildin
parıldamasını sağlayan ve kas hücrelerinin üretilmesinde
kullanılan 21 mineral, 13 vitamin ve 8 amino asit içerir.
Tarifi
400 gr. tofu
40 yaban mersini
1 çorba kaşığı kenevir yağı
Tofu ve yaban mersinini bir
blendır yardımıyla homojen
bir karışım olana kadar çırpın.
Kenevir yağını eklediğiniz
karışımınızı karıştırarak
bekletmeden tüketin.
Besin değeri tablosu
Vitaminler A, C, E, K, beta-karoten,
kalsiyum, bakır, demir, magnezyum,
mangan, fosfor, potasyum, selenyum,
sülfür, çinko, amino asitler,
antiokyaninler, klorofil, gamma
linoleik asit, omega 3 ve 6 yağ asitleri,
tryptophan.