Tofu, yaban mersini, kenevir yağı

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Bu içecek, yaşlanmayı geciktirici besinlerle doludur.

- kişilik -

Tofu, kolajenin hammaddesi olan protein için önemli bir kaynaktır. Cildin genç görünmesi ve kırışıkların giderilmesi için önemli olan kolajenin yanı sıra, yaban mersininden alınan antiokyaninler ve antioksidanlar zararlı kimyasalların cildi olumsuz etkilemesini engeller. Kenevir yağı ise her biri cildin parıldamasını sağlayan ve kas hücrelerinin üretilmesinde kullanılan 21 mineral, 13 vitamin ve 8 amino asit içerir.



Tarifi

400 gr. tofu 40 yaban mersini 1 çorba kaşığı kenevir yağı Tofu ve yaban mersinini bir blendır yardımıyla homojen bir karışım olana kadar çırpın.



Kenevir yağını eklediğiniz karışımınızı karıştırarak bekletmeden tüketin.



Besin değeri tablosu

Vitaminler A, C, E, K, beta-karoten, kalsiyum, bakır, demir, magnezyum, mangan, fosfor, potasyum, selenyum, sülfür, çinko, amino asitler, antiokyaninler, klorofil, gamma linoleik asit, omega 3 ve 6 yağ asitleri, tryptophan.