Vişne likörü

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Malzemeler

1 kg vişne

8-10 karanfil

10 kakule

500 gr toz şeker

2.5 litrelik cam kavanoz

2 kabuk tarçın (orta boy)

Yeteri kadar votka ya da konyak

Alkol (bekleme süresinden sonra kullanılmak üzere)



Hazırlanışı:

Vişneleri yıkayın. Sapları ve çekirdekleriyle birlikte bir kat vişne, bir kat şeker olarak kavanoza yerleştirin. Baharatları katların arasına serpiştirin (kakuleleri bir bardak altı ile biraz ezin. Böylece daha yoğun bir aroma elde edilir). Kavanozun kapağını kapatın, gölge bir yerde saklayın. İki ay bekletin. Bekleme süresince haftada bir kere kavanozu sallayarak içindekilerin karışmasını sağlayın. Bu süre içinde vişneler epeyce su bırakacaktır. 2 ay sonra önce vişnelerin suyunu süzün, taneleri de hafifçe bastırarak içindeki suyunu süzerek alın. Son olarak çok ince bir süzgeçten geçirip büyükçe bir cam sürahiye alın. İçine önce 1 çay bardağı konyak (ya da votka) ilave edin. Daha sonra ilave edeceğiniz alkolü azar azar ekleyin. Her seferinde tadına bakın. İstediğiniz sertliğe göre alkol miktarını ayarlayın. Ne zaman damak tadınıza uyarsa, sizin için yeterli miktardır (alkol oranı kişiye göre değişir). Temiz bir kaşıkla karıştırın. Likörünüz artık şık şişeler içinde içki dolabınızda yerini almaya hazır.

