Yaban mersini, nar ve soya sütü
Enerji deponuzu doldurabilecek lezzetli bir içecek.
- kişilik
-
Yaban mersini, kolesterolü düşüren ve hastalıklara karşı etkin
bir koruma sağlayan fitokimyasallarla yüklüdür. Yüzde 43’ü
proteinden oluşan soya sütü, kolestrol içermez ve vücudu çözülmüş
kimyasallardan koruyan anti-oksidanlar yönünden zengindir.
Nar suyu enerji sağlar ve sadece bir tanesi bir yetişkinin
günlük C vitamini ihtiyacının yüzde 40’ını karşılar.
Tarifi
40 adet yaban mersini,
450 ml. soya sütü,
ikiye bölünmüş bir adet nar.
Yabanmersinini ve soya sütünü
bir blendır yardımıyla homojen
bir karışım oluncaya kadar
çırpın. Tahta bir kaşıkla üstten
vurduğunuz narın tanelerini
karışımın içine koyun ve
karıştırmaya devam edin. Elde
ettiğiniz içeceği hemen için.
Besin değeri tablosu
Vitaminler A, B2, B3, B12, C, D,
E, K, beta karoten, folik asit,
kalsiyum, iyot, demir, magnezyum,
mangan, fosfor, potasyum,
anti-oksidan, ve doğal amino
asitler.