Yaban mersini, nar ve soya sütü

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Enerji deponuzu doldurabilecek lezzetli bir içecek.

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Yaban mersini, kolesterolü düşüren ve hastalıklara karşı etkin bir koruma sağlayan fitokimyasallarla yüklüdür. Yüzde 43’ü proteinden oluşan soya sütü, kolestrol içermez ve vücudu çözülmüş kimyasallardan koruyan anti-oksidanlar yönünden zengindir. Nar suyu enerji sağlar ve sadece bir tanesi bir yetişkinin günlük C vitamini ihtiyacının yüzde 40’ını karşılar.



Tarifi

40 adet yaban mersini, 450 ml. soya sütü, ikiye bölünmüş bir adet nar.



Yabanmersinini ve soya sütünü bir blendır yardımıyla homojen bir karışım oluncaya kadar çırpın. Tahta bir kaşıkla üstten vurduğunuz narın tanelerini karışımın içine koyun ve karıştırmaya devam edin. Elde ettiğiniz içeceği hemen için.



Besin değeri tablosu

Vitaminler A, B2, B3, B12, C, D, E, K, beta karoten, folik asit, kalsiyum, iyot, demir, magnezyum, mangan, fosfor, potasyum, anti-oksidan, ve doğal amino asitler.