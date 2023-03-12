İşkembe çorbası Türkiye'de tüketilen çorbalar arasında. Çorbaları mercek altına aldığımız serimizde bu kez işkembe çorbasına bakıyoruz. Peki işkembe çorbasının faydaları nelerdir? Uzman Diyetisyen Şebnem Yıldırım konu hakkında bilgiler verdi.

İşkembe çorbasının faydaları nelerdir?

Kas oluşturmaya yardımcı olur.

Kilo yönetimini destekler.

Kırmızı kan hücresi oluşumuna yardımcı olur ve anemiden kaçınmayı sağlar.

Güçlü kemikler oluşturmaya ve korumaya yardımcı olur.

Yaşa bağlı bilişsel değişiklik riskini azaltmaya yardımcı olabilir.

Yara iyileşmesini hızlandırır.

Sağlıklı bir bağışıklık tepkisini destekler.





OLASI RİSKLER

İşkembe, kolesterol açısından nispeten yüksektir. Çok fazla diyet kolesterolü yemek, etkilerine karşı duyarlı olan bazı kişilerde kolesterol seviyelerini artırabilir. Dolayısıyla önerilen tüketimi haftada 1-2 ila ayda 1-2 arasında değişebilmektedir.

Popüler inanışın aksine, araştırmalar diyet kolesterolünün çoğu insan için kan kolesterol seviyeleri üzerinde minimum etkiye sahip olduğunu göstermektedir.

Ancak, yüksek kolesterol seviyeniz varsa veya diyet kolesterolüne duyarlı olabileceğinizi düşünüyorsanız, alımınızı ölçülü yapmanız önemlidir.