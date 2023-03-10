Tavuk suyu çorbasının faydaları neler? Tavuk suyu çorbasının 9 faydası
Çorba, doğru şekilde, doğru malzemelerle yapıldığı zaman oldukça sağlıklı bir yiyecek. Bu makalede ise tavuk suyu çorbasına bakıyoruz. Peki tavuk suyu çorbasının faydaları nelerdir? Uzman Diyetisyen Elif Bilgin Baş tavuk suyu çorbasını faydalarını anlattı.
Tavuk suyu çorbası özellikle kış aylarında tercih edilen lezzetler arasında. Peki, Türkiye'de de sık tüketilen tavuk suyu çorbasının faydaları neler? Uzman Diyetisyen Elif Bilgin Baş tavuk suyu çorbasının 9 faydasını anlattı:
Tavuk suyu çorbasının faydaları
- Soğuk havalarla birlikte masamızda yerini bulan tavuk suyu çorbanın düzenli tüketimi sağlık açısından oldukça önemli yer tutmaktadır. Şifa kaynağı olarak bilinen tavuk suyu çorba sindirim sağlığı ve bağışıklık sisteminin sağlığı için aynı zamanda hücrelerin büyümesi ve onarımı için gerekli olan elzem aminoasitlere sahiptir ve de aynı zamanda kolajen içeriğinden dolayı bağ doku sağlığına da oldukça iyi gelmektedir.
- Tavuk suyu çorba içerisinde bulunan sebzeler ve tavuk suyu ile birlikte besin değeri olarak oldukça zengin olan bir çorba çeşididir.
- Zengin besin içeriği sayesinde vücuda direnç sağlayarak bağışıklık sisteminin güçlenmesine katkıda bulunur.
- Tavuk suyu çorba içeriği sayesinde sindirimi oldukça kolaydır bu sayede bağırsak sağlığını da destekler.
- Tavuk suyunda bulunan kolajen sayesinde, tavuk suyu çorba tüketimi eklem ağrıları üzerinde olumlu etki yaratmaktadır.
- Aynı zamanda kolajen içeriği sayesinde cilt sağlığına da oldukça iyi gelmektedir. Cildin dolgun ve genç görünümüne destek olur. Yaşlanma sebebiyle ortaya çıkabilecek olan çizgiler ve kırışıklıkların önüne geçmede yardımcıdır.
- Tavuk suyu çorba içerdiği jelatin sebebiyle sindirimin kolaylaşmasına da yardımcı olmaktadır.
- Aynı zamanda eklem ağrıları gibi problemlerin de önüne geçilmesini sağlamaktadır.
- Tavuk suyu aynı zamanda magnezyum da içermektedir. Magnezyum sinir sinyalleri iletimi ve kas gevşetme rol oynayan minerallerden biridir. Bu sayede de iyi ve kaliteli uyku için önemli rol oynamaktadır.