Acıbadem kurabiyeli ve likörlü kek tarifi

Malzemeler:

110 g bitter çikolata

2 yemek kaşığı badem likörü

110 g tereyağı (oda ısısında yumuşatılmış)

110 g toz şeker

3 yumurta

60 g un

60 g Acıbadem kurabiyesi

1 yemek kaşığı toz şeker

Süslemek için

Yaban mersini ve nane yaprağı

Pudra şeker



Hazırlanışı:

Çikolatayı benmari usulü eritip likörü ekleyin ve iyice karıştırın. Soğumaya bırakın. Bir kapta tereyağı ve toz şekeri mikserle iyice çırpın. Yumurta sarılarını teker teker ekleyip çırpmaya devam edin. Çikolatayı ilave edip karıştırın. Un ve ufalanmış bisküvileri ekleyip iyice karıştırın. Yumurta aklarını bir yemek kaşığı toz şekerle birlikte mikserle iyice çırpın. Karışımı hamura ekleyip kaşıkla iyice yedirin. Yağlanmış yuvarlak kek kalıbına hamuru aktarın. 180 dereceye ayarlanmış fırında 30-35 dakika pişirin. Fırından alıp soğumaya bırakın. Dilimleyip pudra şeker serpin. Yaban mersinleri ve nane yapraklarıyla süsleyip servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.