Ahududulu kek

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Çay saatiniz için!

8 kişilik -

Malzemeler

400 gr tereyağı

400 gr esmer şeker

5 yumurta

400 gr un

Tuz

2 çay kaşığı vanilya

1 yemek kaşığı süt

200 gr ahududu

İç harcı için

390 ml karamel sos

140 gr tereyağı

300 gr krem peynir

300 gr toz şeker

100 gr ahududu

Pembe ve karamel renkli gıda boyası



Hazırlanışı:

Tereyağı, şeker ve çeyrek çay kaşığı tuzu büyük bir kasaye alıp çırpın. Yumurtaları ekleyin. Un, vanilya ve sütü ilave edip karıştırın. Karışımı 20 santimlik içi yağlanmış bir kalıba alıp önceden ısıtılmış 160 derece fırında 50-55 dakika pişirin. Izgara teli üzerine alıp soğumaya bırakın. Yarım yemek kaşığı karamel, krem peynir, tereyağı ve şekeri mikser yardımıyla çırpın. Soğuyan kekleri enine ikiye kesin ve her parçanın arasına krem peynirli karışım, karamel sos ve ahududu ekleyip üst üste dizin. Buzdolabında 30 dakika bekletin. Kalan krem peynirli karışımı ikiye bölün. Birine pembe diğerine karamel renkli gıda boyası ekleyin. Kekin üzerini karamel renkli gıda boyası eklediğiniz karışımla kaplayın. Spatula yardımıyla düzeltin. Pembe gıda boyalı kremayı kekin kenarlarına sürün. Buzdolabından 1 saat bekletip servis yapın.Ahududulu kek artık hazır, afiyet olsun.



* Lezzet Dergisi'nden alınmıştır.





