Armutlu sıcak kek tarifi

Malzemeler

3 orta boy armut

75 g toz şeker

80 ml su

Yarım tatlı kaşığı tarçın

125 g tereyağı

4 yumurta akı

160 g pudra şekeri

50 g un

120 g toz badem

2 tatlı kaşığı rendelenmiş limon kabuğu

Üzeri için

Çırpılmış krema

Pudra şekeri

Armutların kabuklarını soyup uzunlamasına ortadan ikiye kesin ve çekirdek kısımlarını oyarak çıkartın. Toz şeker ve suyu sos tenceresinde kaynatın. Armutları ve tarçını ekleyip armutlar yumuşayıncaya kadar yaklaşık 20-25 dakika pişirin. Armutları şuruptan çıkartıp soğumaya bırakın. Altı adet büyük boy muffin kalıbını yağlayın. Tereyağını eritin. Yumurta aklarını mikserle iyice çırpın. Tereyağı, pudra şekeri, un, toz badem ve rendelenmiş limon kabuğunu ekleyip karıştırın. Hamuru kalıplara paylaştırın. Pişirdiğiniz armutları içlerine yerleştirin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 20 dakika pişirin. Fırından çıkartıp soğumaya bırakın. Bu arada armut şurubunu 5 dakika kaynatın. Keklerin üzerine şerbet gezdirip, krema ya da pudra şekeri ile sıcak servis yapın.

* Lezzet dergisinden alınmıştır.