Lezzetli bir öneri!

Malzemeler

• 3 yumurta

• 3/4 su bardağı toz şeker

• 3/4 su bardağı yoğurt

• 3/4 su bardağı ayçiçek yağı

• 2 muz

• 1/2 su bardağı kuru üzüm

• 2.5 su bardağı pirinç unu

• 1 paket kabartma tozu

• 1 rendelenmiş limon kabuğu

Üzeri için;

• 1/2 su bardağı file badem

Hazırlanışı

Yumurta ve toz şekeri derin bir kapta bir mikser yardımıyla pürüzsüz bir kıvam alana kadar karıştırın. Yoğurt ve ayçiçek yağı kattıktan sonra kısa bir süre daha karıştırma işlemini sürdürün. Kabuğunu soyduğunuz muzları, bir çırpıcı yardımıyla ezdikten sonra kek harcına ekleyin ve bir spatula yardımıyla karıştırın. Elenmiş pirinç unu, kabartma tozu, rendelenmiş limon kabuğu ve tarçını ilave edin. Sap kısımlarını ayıkladığınız ve hafif bir şekilde unladığınız kuru üzümleri katın. Tüm malzemelerini eklediğiniz kek harcını, miksere gerek kalmadan bir spatula yardımıyla karıştırdıktan sonra yağlanmış baton bir kek kalıbına dökün. Üzerini düzelttikten sonra file bademleri serpiştirin. Glutensiz keki, önceden ısıtılmış 170 derece fırında içini çekmesi için 45 dakika kadar pişirdikten sonra dilim dilim servis edebilirsiniz.