Çikolata kaplı kek

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8 kişilik -

Malzemeler

175 gr tuzsuz

tereyağı

200 gr pudra şekeri

180 gr toz şeker

3 adet hafif

çırpılmış yumurta

210 gr elenmiş un

1 paket

kabartma tozu

250 ml süt

250 gr doğranmış

bitter çikolata

50 gr kakao



Üzeri İçin

50 gr bitter çikolata

25 gr tuzsuz

tereyağı



Hazırlanışı

Fırını180 derecede ısıtın. 20 cm’lik bir kek kalıbının tabanına yağlı kağıt döşeyin ve kenarlarını yağlayın. Bitter çikolata ile tuzsuz tereyağını benmari usulü eritin. Bir kapta un, kabartma tozu ve kakaoyu karıştırın. Yumurta, pudra şekeri ve toz şekeri bir kapta çırpın. Önce çikolata karışımını ekleyin ve çırpın, sonra da sütü ilave edin ve tekrar çırpın. Unlu karışımı da ekleyin ve iyice karıştırın. Kalıba boşalttığınız karışımı, ısıtılmış fırında üzeri kabuk tutuncaya kadar pişirin. Fırından alın, soğumaya bırakın. Üzeri için çikolata ile tereyağını yine benmari usulü eritin. Her tarafına yayılacak şekilde soğumuş olan kekin üstüne dökün ve üstünü çikolatayla kaplayın. Ilık veya soğuk servis yapabilirsiniz. (Ayrıca dondurmayla da servis yapabilirsiniz.)



Not: Bulabilirseniz işlenmemiş kuver çikolata tercih edebilirsiniz.