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Çikolata kaplı kek

 8 kişilik   -
Malzemeler
175 gr tuzsuz
tereyağı
200 gr pudra şekeri
180 gr toz şeker
3 adet hafif
çırpılmış yumurta
210 gr elenmiş un
1 paket
kabartma tozu
250 ml süt
250 gr doğranmış
bitter çikolata
50 gr kakao

Üzeri İçin
50 gr bitter çikolata
25 gr tuzsuz
tereyağı

Hazırlanışı
Fırını180 derecede ısıtın. 20 cm’lik bir kek kalıbının tabanına yağlı kağıt döşeyin ve kenarlarını yağlayın. Bitter çikolata ile tuzsuz tereyağını benmari usulü eritin. Bir kapta un, kabartma tozu ve kakaoyu karıştırın. Yumurta, pudra şekeri ve toz şekeri bir kapta çırpın. Önce çikolata karışımını ekleyin ve çırpın, sonra da sütü ilave edin ve tekrar çırpın. Unlu karışımı da ekleyin ve iyice karıştırın. Kalıba boşalttığınız karışımı, ısıtılmış fırında üzeri kabuk tutuncaya kadar pişirin. Fırından alın, soğumaya bırakın. Üzeri için çikolata ile tereyağını yine benmari usulü eritin. Her tarafına yayılacak şekilde soğumuş olan kekin üstüne dökün ve üstünü çikolatayla kaplayın. Ilık veya soğuk servis yapabilirsiniz. (Ayrıca dondurmayla da servis yapabilirsiniz.)

Not: Bulabilirseniz işlenmemiş kuver çikolata tercih edebilirsiniz.

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