Çikolata kaplı kek
8 kişilik
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Malzemeler
175 gr tuzsuz
tereyağı
200 gr pudra şekeri
180 gr toz şeker
3 adet hafif
çırpılmış yumurta
210 gr elenmiş un
1 paket
kabartma tozu
250 ml süt
250 gr doğranmış
bitter çikolata
50 gr kakao
Üzeri İçin
50 gr bitter çikolata
25 gr tuzsuz
tereyağı
Hazırlanışı
Fırını180 derecede ısıtın. 20 cm’lik bir
kek kalıbının tabanına yağlı kağıt döşeyin
ve kenarlarını yağlayın. Bitter çikolata ile
tuzsuz tereyağını benmari usulü eritin.
Bir kapta un, kabartma tozu ve kakaoyu
karıştırın. Yumurta, pudra şekeri ve toz
şekeri bir kapta çırpın. Önce çikolata
karışımını ekleyin ve çırpın, sonra da sütü
ilave edin ve tekrar çırpın. Unlu karışımı
da ekleyin ve iyice karıştırın. Kalıba
boşalttığınız karışımı, ısıtılmış fırında üzeri
kabuk tutuncaya kadar pişirin. Fırından
alın, soğumaya bırakın.
Üzeri için çikolata ile tereyağını yine
benmari usulü eritin. Her tarafına yayılacak
şekilde soğumuş olan kekin üstüne dökün
ve üstünü çikolatayla kaplayın. Ilık veya
soğuk servis yapabilirsiniz. (Ayrıca
dondurmayla da servis yapabilirsiniz.)
Not: Bulabilirseniz işlenmemiş kuver
çikolata tercih edebilirsiniz.