Unsuz kek nasıl yapılır?

Malzemeler

4 yumurta

1 su bardağı toz şeker

1 su bardağı pirinç unu

1 paket kabartma tozu

1 su bardağı zeytinyağı

1 paket vanilya

2 yemek kaşığı kakao

1 su bardağı süt

Çikolata sos için

200 ml krema

250 g bitter çikolata



Hazırlanışı:

Yumurta ve toz şekeri bir karıştırma kabına alarak çırpın. Pirinç unu, kabartma tozu, zeytinyağı, vanilya ve kakaoyu ekleyip çırpmaya devam edin. Karışımı yağlı kağıt serili bir kek kalıbına dökün. önceden ısıtılmış 180 derece fırında 30-35 dakika pişirip fırından alın. Kek ılınınca üzerine sütü döküp kek sütü iyice çekene kadar bekletin. çikolatalı sos için kremayı ısıtın. İri parçalara böldüğünüz bitter çikolatayı ekleyerek çikolata iyice eriyene kadar karıştırın. Sıcak sosu kalıptan çıkardığınız ılık kekin üzerine döküp servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.



