Elif Edes Tapan'dan 'Erikli Kek' tarifi...

Malzemeler

• 125 gr toz şeker

• 1 paket vanilya

• 125 gr tereyağı

• 1 limon rendesi

• 2 adet yumurta

• 200 gr un

• 1 çay kaşığı kabartma tozu

• Anjelik erik



Hazırlanışı

Tereyağı, şeker ve vanilyayı birlikte ezin. Limon rendesi ve yumurtayı ilave edip çırpın. Unu ve kabartma tozunu da ekleyerek karıştırın. Tercihen altı çıkan ince tart kalıbını yağlayarak kek hamurunu kalıba alın. Üzerine ikiye kesilmiş erikleri dizin. 180 derece ısıtılmış fırında 25-30 dakika pişirin. Arzu ederseniz erikleri parlatmak için, erik marmelatı, kayısı marmelatı veya bal sürülebilir.

