Erikli ve kremalı kek tarifi

Malzemeler:

200 g tereyağı

3 yumurta

1 tatlı kaşığı rendelenmiş limon kabuğu

220 g toz şeker

300 g kek unu

200 g kuru erik

1 yumurta sarısı

2 tatlı kaşığı su

Kreması için

1 vanilya çubuğu

330 ml süt

4 yumurta sarısı

75 g toz şeker

2.5 yemek kaşığı mısır nişastası



Hazırlanışı:

Krema için vanilya çubuğunu kopmayacak şekilde uzunlamasına kesip çekirdeklerini çıkartın ve sos tenceresine aktarın. Süt ekleyip ısınmaya bırakın. Yumurta sarıları, şeker ve nişastayı bir kasede çırpın. Sütü yavaş yavaş ekleyip karıştırın. Karışımı süzerek tekrar sos tenceresine alın ve yüksek ateşte 2-3 dakika pişirin. Ocaktan alın. Tereyağı ve şekeri mikserle çırpın. Teker teker yumurtaları ekleyip çırpmaya devam edin. Unu eleyerek ekleyin ve karıştırın. Hamurun ¼’ ünü ayırın. Kalanını yağlayıp hafif un serptiğiniz kelepçeli kek kalıbına kenarları yüksek olacak şekilde yayın. Kremayı üzerine aktarın. Erikleri kremanın üzerine yerleştirin. Ayırdığınız hamuru eriklerin üzerine yayın. Yumurta sarısı ile suyu çırparak hamurun üzerine sürün. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında 50 dakika pişirin. Soğuduktan sonra dilimleyerek servis yapın.