Glutensiz brownie tarifi
Malzemeler:
200 g bitter çikolata
150 g Hindistan cevizi şekeri
65 g Hindistan cevizi yağı
3 adet yumurta
1 çay kaşığı vanilya ekstresi
65 g badem unu
1 yemek kaşığı saf kakao
1 çay kaşığı karbonat
Hazırlanışı:
Çikolatayı benmari usulü eritip, içine şeker ve yağı ekleyin. Ateşten alarak tek tek yumurtaları ilave edin. Vanilyayı da ekleyip son olarak kakao, karbonat ve badem ununu karışıma yedirin. Kare bir pişirme kalıbına aktarıp, 180 derece ısıtılmış fırında 20-25 dakika pişirin.
* Formsante dergisinden alınmıştır.