Glutensiz brownie tarifi

Malzemeler:

200 g bitter çikolata

150 g Hindistan cevizi şekeri

65 g Hindistan cevizi yağı

3 adet yumurta

1 çay kaşığı vanilya ekstresi

65 g badem unu

1 yemek kaşığı saf kakao

1 çay kaşığı karbonat



Hazırlanışı:

Çikolatayı benmari usulü eritip, içine şeker ve yağı ekleyin. Ateşten alarak tek tek yumurtaları ilave edin. Vanilyayı da ekleyip son olarak kakao, karbonat ve badem ununu karışıma yedirin. Kare bir pişirme kalıbına aktarıp, 180 derece ısıtılmış fırında 20-25 dakika pişirin.



* Formsante dergisinden alınmıştır.