Greyfurtlu ve haşhaş tohumlu kek tarifi...

Malzemeler

3 adet yumurta

1.5 su bardağı toz şeker

100 gr tereyağı

1 su bardağı süt

1/2 çay bardağı greyfurt suyu

1 tatlı kaşığı rendelenmiş greyfurt kabuğu

3 yemek kaşığı haşhaş tohumu

2.5 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

Greyfurt şekerlemesi için

2 greyfurt

Yarım su bardağı toz şeker

Üzeri için

200 g beyaz kuvertür çikolata



Hazırlanışı

İlk olarak yumurtalar ve toz şekeri geniş bir karıştırma kabına alın. Şeker tamamen eriyene kadar mikser yardımıyla çırpın. Kabaran karışıma tereyağını ekleyip çırpmaya devam edin. Daha sonra sütü ve greyfurtu üzerine ekleyin. Rendelenmiş greyfurt kabuğu, haşhaş tohumu, un ve kabartma tozunu ilave edip tüm malzeme iyice karışana kadar karıştırmaya devam edin. Hafif yağladığınız bir kek kalıbına aktarın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 55-60 dakika pişirin. Fırından alıp ılınmaya bırakın.

Greyfurt şekerlemesi için greyfurtların kabuğunu kibrit çöpü formunda doğrayın. Yapışmaz yüzeyli bir tavaya alıp toz şekeri ilave edin. Şeker eriyip karamelize oluncaya kadar pişirin.

Beyaz kuvertür çikolatayı benmari usulü eritin. Ilınan kekinizi kalıptan çıkartın ve bir servis tabağına alın. Erittiğiniz beyaz çikolatayı kekin üzerine gezdirin. Çikolata hafif donduktan sonra şekerli greyfurt kabukları ile süsleyip servis yapın. Afiyet olsun.

* Tarifi Lezzet dergisinden alınmıştır.

