Beş çayınız için lezzetli bir öneri...

Hazırlayan: Elif Edes Tapan

Fotoğraf: Hande Göksan



Malzemeler

3 yumurta

150 ml sıvı yağ

225 gr toz şeker

150 gr un

2 orta boy rendelenmiş havuç

3 yemek kaşığı iri çekilmiş ceviz

1 portakal kabuğu rende

1 paket kabartma tozu

1 çay kaşığı tarçın



Hazırlanışı

Yumurta ve şekeri çırpın. Sıvı yağı ilave edip çırpmaya devam edin. Un, vanilya, pudra şekeri, gıda boyası ve kabartma tozunu karıştırarak çırpılmış yumurta karışımına ilave edip karıştırmaya devam edin. Portakal kabuğu rendesi, tarçın, cevizi ekleyin. Yağlanmış ve unlanmış kek kalıbına karışımı boşaltın. 180 derece ısıtılmış fırında 40-45 dakika pişirin. Pudra şekerini az su ve gıda boyası ile karıştırarak turuncu glaze hazırlayın ve kekin üzerine sürün. Bala batırılmış cevizlerle dekore ederek servis edin.

