Islak brownie tarifi

Malzemeler:

60 gr tereyağı

1 çay bardağı şeker

2 yumurta

2 çorba kaşığı kakao

2 çorba kaşığı kaynar su

1 çay bardağı doğranmış beyaz çikolata

1 çay bardağı un

Yarım çay kaşığı vanilin

Yarım çay kaşığı karbonat



Hazırlanışı:

Tereyağı ve şekeri orta ateşte eritip tezgaha soğumaya alın. Kakao ve suyu ayrı bir kapta karıştırıp, tereyağlı karışıma ekleyin. Soğuttuktan sonra birer birer yumurtaları yedirin. Un, vanilin ve karbonatı ekleyip spatula ile hızlıca parlayana kadar karıştırın. En son beyaz çikolata parçacıklarını da ekleyip, bir tur karıştırıp, yağlı kağıt serilmiş borcama döküp, önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında 18-22 dakika pişirin. Vanilyalı dondurma ile servis edebilirsiniz.