Mutfak Atölyesi'nden Zeynep Karahan'dan “Kahveli Kek” tarifi…
Prodüksiyon: Aytaç Gozzi
Fotoğraf: Ozan Kutsal
Malzemeler
Kek için:
150 g un
125 g şeker
100 g esmer şeker
40 g toz kakao
10 g kabartma tozu,
4 g karbonat
100 g süt
75 g fındık yağı
1 yumurta
1 çay kaşığı vanilya özütü
100 g iyi kalite espresso
Bir çimdik tuz.
Krema için:
200 g beyaz çikolata
200 g krema
Araç-gereçler
2 adet 24’lü mini muffin tepsisi
1 adet sıkma torbası
Yıldız pasta duyu
Çikolata eritmek üzere sıcak banyo düzeneği
Hazırlanışı
Fırını 180 °C’ye ayarlayın. Muffin tepsilerini hafifçe yağlayıp unlayın. Unu, kakao tozunu, kabartma tozunu, karbonatı, bir kaba eleyin, üzerine esmer şekeri ve normal şekeri ekleyin. Ortasında bir çukur yapıp yumurtayı, sütü, fındık yağını ve kahveyi ilave edip yaklaşık 3 dakika kadar iyice karışmasını sağlayarak karıştırın. Vanilya özütünü ekleyip karıştırın. Karışımı sıkma torbasına alıp kalıpları doldurun. Isınmış fırında pişinceye kadar yaklaşık 20 dakika kadar pişirin. Pişen kekleri tele alıp soğutun. Çikolatayı benmari usulü (hafif kaynayan su buharı) eritin. Kremayı el mikseriyle kabartın. Kabarmış kremaya erimiş ve soğumuş olan akışkan haldeki çikolatayı 3 seferde katlayarak yedirin. Kremayı ucu yıldız duyu takılmış sıkma torbasına alın. İkiye bölünmüş kek katmanlarının ortasına ve üzerine sıkın.
* EvBahçe dergisinden alınmıştır.