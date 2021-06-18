Kakaolu taze meyveli çay keki nasıl yapılır? Pınar Ünlütürk'ten kakaolu taze meyveli çay keki tarifi
Pınar Ünlütürk’ün çok pratik ve lezzetli bir tarifi le karşınızdayız: Kakaolu taze meyveli çay keki tarifi... Nasıl yapılır? diyorsanız tarifimize birlikte bakalım...
Kakaolu taze meyveli çay keki: Bu müthiş lezzeti hiç denediniz mi? Eğer hayırsa Pınar Ünlütürk'ün taze meyveli çay keki tarifini denemelisiniz... İşte kakaolu taze meyveli çay keki için gerekli malzemeler ve yapım aşamaları:
KAKAOLU TAZE MEYVELİ ÇAY KEKİ
Hazırlama süresi: 50 dakika
Kaç kişilik: 8
MALZEMELER
- 115 gr küp küp doğranmış tereyağı (oda sıcaklığında)
- 65 gr kakao
- 220 gr un
- Bir fiske tuz
- 1 paket kabartma tozu (10 gr)
- 5 büyük yumurta, sarısı ve beyazı ayrılmış
- 250 gr şeker
- 150 ml süt
Kreması için;
- 150 gr mascarpone peyniri
- 150 gr krema
- 1-2 yemek kaşığı şeker
HAZIRLANIŞI
- Fırını 180 dereceye ısıtın. 20 cm yuvarlak bir kek kalıbına veya tepsisine pişirme kağıdı serin ve tereyağı ile yağlayın.
- Un, kabartma tozu, kakao ve tuzu birlikte eleyin.
- Karıştırma kabına yumurta sarılarını koyun, 2 dakika kadar mikser ile karıştırın.
- 200 gr şekeri 3 seferde ekleyerek 3-4 dakika daha çırpın. Rengi açılacak ve koyu bir kıvam alacak.
- Yumurtalı karışıma tereyağını her sefer 3 parça olacak şekilde ekleyin, tamamen karışmadan diğerini eklemeyin.
- Kuru malzemeyi ve sütü dönüşümlü olarak ekleyin. Un-süt-un şeklinde 3 seferde ekleyin.
- Mikserin en düşük ayarında veya spatula ile karıştırın.
- Temiz ve yağdan arındırılmış başka bir kaba yumurta beyazlarını koyun.
- Orta hızda mikser ile 1-2 dakika köpürene kadar karıştırın.
- 50 gr şekeri yavaş yavaş 3 seferde ekleyin ve 1-2 dakika daha karıştırın.
- Yumurta beyazlarını, unlu karışıma 3 seferde, spatula yardımıyla, alttan üste dairesel hareketlerle ekleyin.
- Kek tepsisine dökün, üstünü hafif düzeltin.
- Fırının orta bölmesinde 35-40 dakika pişirin.
- Ortası biraz nemli olmalı, kürdan kontrolü yapmayı unutmayın.
- Fırından alın ve soğutma teline aktarın.
- 30 dakika dinlendikten sonra kalıptan çıkarabilirsiniz.
- Kreması için gerekli bütün malzemeyi krema kıvamı alana kadar çırpın ve buzdolabına kaldırın.
- Servis esnasında krema taze meyveler ile servis edebilirsiniz.
- Krema istemezsiniz üstüne pudra şekeri serpip taze meyvelerle servis edebiliriniz.
Not: Oda sıcaklığında kapalı bir kapta, kremasız 2 gün tazeliğini korur.