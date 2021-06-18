Elele

Kakaolu taze meyveli çay keki nasıl yapılır? Pınar Ünlütürk'ten kakaolu taze meyveli çay keki tarifi

Pınar Ünlütürk’ün çok pratik ve lezzetli bir tarifi le karşınızdayız: Kakaolu taze meyveli çay keki tarifi... Nasıl yapılır? diyorsanız tarifimize birlikte bakalım...

Kakaolu taze meyveli çay keki: Bu müthiş lezzeti hiç denediniz mi? Eğer hayırsa Pınar Ünlütürk'ün taze meyveli çay keki tarifini denemelisiniz... İşte kakaolu taze meyveli çay keki için gerekli malzemeler ve yapım aşamaları:

KAKAOLU TAZE MEYVELİ ÇAY KEKİ

Hazırlama süresi: 50 dakika
Kaç kişilik: 8

MALZEMELER

  • 115 gr küp küp doğranmış tereyağı (oda sıcaklığında)
  • 65 gr kakao
  • 220 gr un
  • Bir fiske tuz
  • 1 paket kabartma tozu (10 gr)
  • 5 büyük yumurta, sarısı ve beyazı ayrılmış
  • 250 gr şeker
  • 150 ml süt

 

Kreması için;

  • 150 gr mascarpone peyniri
  • 150 gr krema
  • 1-2 yemek kaşığı şeker

 

HAZIRLANIŞI

  • Fırını 180 dereceye ısıtın. 20 cm yuvarlak bir kek kalıbına veya tepsisine pişirme kağıdı serin ve tereyağı ile yağlayın.
  • Un, kabartma tozu, kakao ve tuzu birlikte eleyin.
  • Karıştırma kabına yumurta sarılarını koyun, 2 dakika kadar mikser ile karıştırın.
  • 200 gr şekeri 3 seferde ekleyerek 3-4 dakika daha çırpın. Rengi açılacak ve koyu bir kıvam alacak.
  • Yumurtalı karışıma tereyağını her sefer 3 parça olacak şekilde ekleyin, tamamen karışmadan diğerini eklemeyin.
  • Kuru malzemeyi ve sütü dönüşümlü olarak ekleyin. Un-süt-un şeklinde 3 seferde ekleyin.
  • Mikserin en düşük ayarında veya spatula ile karıştırın.
  • Temiz ve yağdan arındırılmış başka bir kaba yumurta beyazlarını koyun.
  • Orta hızda mikser ile 1-2 dakika köpürene kadar karıştırın.
  • 50 gr şekeri yavaş yavaş 3 seferde ekleyin ve 1-2 dakika daha karıştırın.
  • Yumurta beyazlarını, unlu karışıma 3 seferde, spatula yardımıyla, alttan üste dairesel hareketlerle ekleyin.
  • Kek tepsisine dökün, üstünü hafif düzeltin.
  • Fırının orta bölmesinde 35-40 dakika pişirin.
  • Ortası biraz nemli olmalı, kürdan kontrolü yapmayı unutmayın.
  • Fırından alın ve soğutma teline aktarın.
  • 30 dakika dinlendikten sonra kalıptan çıkarabilirsiniz.
  • Kreması için gerekli bütün malzemeyi krema kıvamı alana kadar çırpın ve buzdolabına kaldırın.
  • Servis esnasında krema taze meyveler ile servis edebilirsiniz.
  • Krema istemezsiniz üstüne pudra şekeri serpip taze meyvelerle servis edebiliriniz.

Not: Oda sıcaklığında kapalı bir kapta, kremasız 2 gün tazeliğini korur.