Kirazlı ve peynirli kek tarifi
Malzemeler:
Tabanı için
20 adet kepekli bisküvi
50 gr tereyağı
Yarım çay kaşığı tarçın
Üzeri için
2 paket labne peyniri
1 çay bardağı süt
1 paket vanilya
90 gr beyaz çikolata
Yarım paket jöle
1 su bardağı krema
Süslemek için
250 gr kiraz
1 çay bardağı hazır çilek veya frambuaz sosu
Hazırlanışı:
Kek tabanı için bisküvileri ufalayıp robotta ezin. Oda ısısında yumuşatılmış tereyağını çukur bir kaba alıp bisküvi ve tarçını ilave edin. Yoğurup kelepçeli kek kalıbının dibine elinizle bastırarak yayın. Kalıbı hamur katılaşana kadar buzdolabında bekletin. Beyaz çikolatayı ufak parçalara bölün. Sütü bir kapta ısıtın. Çikolatayı ekleyip eriyene kadar karıştırın. Ocaktan alıp jöle ve vanilyayı ekleyin, jöle eriyene kadar karıştırın. Labne peynirini çukur bir kaba alıp mikserle çırpın. Kremayı azar azar ekleyip karıştırın. Çikolatalı karışımı ilave edip karıştırın. Peynirli harcı kek tabanının üzerine döküp buzlukta 3 saat bekletin. Servis yapmadan 15 dakika önce buzluktan çıkarıp oda ısısında bekletin. Kirazları yıkayıp iyice süzün. Kekin üzerini süsleyip çilek sosunu gezdirin. Servis yapın.