Kivili kek tarifi

Malzemeler:

115 g ufalanmış fındık

175 g tereyağı

175 g toz şeker

60 ml krema

30 ml limon suyu

2 yumurta

115 g un

Yarım çay kaşığı kabartma tozu

Üzeri için

Kivi dilimleri

Pudra şekeri



Hazırlanışı:

20 santim çapında bir kalıbın içini yağlayın. Ufalanmış fındık, tereyağı, toz şeker, krema, limon suyu, yumurtalar, un ve kabartma tozunu kaseye alıp mikserle çırpın. Kalıba döküp üzerini kaşığın tersiyle düzleyin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 30-35 dakika pişirin. Ilındıktan sonra üzerine pudra şekeri serpin. Kivi dilimleri ile süsleyerek servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.