Kivili kek tarifi
Malzemeler:
115 g ufalanmış fındık
175 g tereyağı
175 g toz şeker
60 ml krema
30 ml limon suyu
2 yumurta
115 g un
Yarım çay kaşığı kabartma tozu
Üzeri için
Kivi dilimleri
Pudra şekeri
Hazırlanışı:
20 santim çapında bir kalıbın içini yağlayın. Ufalanmış fındık, tereyağı, toz şeker, krema, limon suyu, yumurtalar, un ve kabartma tozunu kaseye alıp mikserle çırpın. Kalıba döküp üzerini kaşığın tersiyle düzleyin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 30-35 dakika pişirin. Ilındıktan sonra üzerine pudra şekeri serpin. Kivi dilimleri ile süsleyerek servis yapın.
* Lezzet dergisinden alınmıştır.