Elif Edes Tapan'dan Limonlu ve Fıstıklı Kek tarifi...

Malzemeler

• 150 gr eritilmiş tereyağı

• 170 gr toz şeker

• 1 limon rendesi ve suyu

• 1 yemek kaşığı toz Antep fıstığı

• 180 gr un

• 1 çay kaşığı kabartma tozu

• 1 tutam tuz

• 3 yumurta

• Sarı ve yeşil gıda boyası



Hazırlanışı

Eritilmiş yağ ve şekeri karıştırın. Un, kabartma tozu ve tuzu birlikte eleyin ve yağ karışımına ekleyip karıştırın. Yumurtaların sarı ve beyazlarını ayırın. Daha sonra sarıları karışıma ilave edin. Yumurta beyazlarını köpük olana kadar çırpıp diğer karışımla birleştirin. Tüm harcı ikiye ayırın. Yarısına limon kabuğu ve suyu, diğer yarısına toz Antep fıstığı koyun. Renkleri vurgulamak için gıda boyası kullanabilirsiniz. Yağlanmış pişirme kağıdı ile kaplı kalıba önce limonlu karışımın yarısını koyun, ortaya ise fıstıklı ve tekrar limonlu karışımı koyarak çatalla hafifçe dairesel olarak karıştırın. 180 derece fırında 30-35 dakika pişirin.

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