Beş çayınız için 'Mandalinalı Kek' tarifi...

Malzemeler

2 yumurta

1 su bardağı toz şeker

1/2 su bardağı Ayçiçek yağı

1/2 su bardağı süt

1 mandalina suyu

2 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

1 tatlı kaşığı vanilya

1 mandalina

Üzeri için

Pudra şekeri



Hazırlanışı:

Yumurta ve toz şekeri bir kaba alıp mikser yardımıyla çırpın. Ayçiçek yağını ve sütü ekleyip çırpmaya devam edin. Mandalina suyunu karışıma ilave edin. Un, kabartma tozu ve vanilyayı ekleyip tüm malzeme özdeşleşinceye kadar spatula yardımıyla karıştırın. Hazırladığınız karışımı yağlı kağıt serili kek kalıbına dökün. Diğer mandalinayı dilimleyip kekin üzerine dizerek önceden ısıtılmış 180 derece fırında 40 dakika pişirin. Ilındıktan sonra pudra şekeri serpip dilimleyerek servis yapın.



* Tarif Lezzet dergisinden alınmıştır.





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