Portakallı kek

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İnci Ülgen Bozyiğit'ten bir tarif...

- kişilik -

Malzemeler

2 portakal

4 yumurta

150 gr. Agave şurubu

200 gr. badem unu

Yarım çay kaşığı tuz

Yarım çay kaşığı kabartma tozu

3 çorba kaşığı taze Hindistan cevizi





Hazırlanışı:

Portakalları yıkadıktan sonra kabuğunu soymadan bütün olarak yumuşayıncaya kadar haşlayın. Portakalları suyun içinden alıp, yine kabuğunu soymadan bütün olarak mutfak robotundan geçirin. Yumurtaları, agaveyi, badem ununu, tuzu ve kabartma tozunu ekleyin. Boza kıvamındaki hamuru yağlanmış kek kalıbına boşaltın. Önceden ısıtılmış 190 derecedeki fırında 45-50 dakika pişirin. Fırından alıp, kalıptan çıkarmadan oda ısısında iki saat dinlendirin. Kalıptan çıkardıktan sonra taze rendelenmiş Hindistan cevizi ile süsleyerek servis edin.

Not: Agave şurubunu gurme marketlerden temin edebilirsiniz.