Orman meyveli mus pasta

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Orman meyveli pasta tarifi

- kişilik -

Malzemeler

15 adet böğürtlen ve ahududu

200 g beyaz çikolata

350 gr krema

450 gr pastacı kreması

2 adet yaprak jelatin

1 adet pandispanya keki

Pastacı kreması:

4 su bardağı süt

4 tepeleme yemek kaşığı un

6 yemek kaşığı şeker

2 yumurta

1 paket vanilya

2 tatlı kaşığı tereyağı



Hazırlanışı:

Kremanın hazırlanışı: Süt, un, şeker, yumurta ve vanilyayı bir tencerede karıştırın ve orta ateşte muhallebi kıvamına gelinceye kadar pişirin. Ocaktan alıp içine tereyağı ekleyin ve eriyinceye kadar karıştırın.

Pastanın hazırlanışı: Pastacı kreması ve kremayı beş dakika kadar birlikte çırpın. Beyaz çikolatayı benmari usulü eritip karışıma ekleyin. Yaprak jelatinleri soğuk suya koyun,

5 dakika bekletip elinizle süzerek sudan alın ve karışıma ilave edin, karıştırın. Pandispanya kekini 1 cm kalınlığında keserek pasta kalıbına göre şekillendirin. Çemberin en alt kısmına bir adet pandispanya keki yerleştirin. Üzerine meyveleri dizin. Krema karışımının yarısını üzerine dökün. Tekrar ikinci pandispanya kekini üzerine koyup, kalan karışımı ilave edin. Buzdolabında 45 dakika bekletin. Çıkardıktan sonra üzerine taze meyveleri koyup servis edin.



* EvBahçe dergisinden alınmıştır.