Şeker kullanmadan hazırlayabileceğiniz bir kek tarifi...

Malzemeler

10 adet kuru incir

10 adet kuru kayısı

1.5 su bardağı badem

1 su bardağı fındık içi

2 yumurta

1 çay bardağı süt

1 rendelenmiş limon kabuğu

1 paket kabartma tozu

1 çay kaşığı tarçın

1 yemek kaşığı şekersiz sürülebilir çikolata



Hazırlanışı

Kuru incir ve kuru kayısıları yumuşamaları için yaklaşık 5-10 dakika ılık suda bekletin. Suyunu süzüp kağıt havlu ile kurulayın ve küçük küpler şeklinde doğrayın. Badem ve fındık içlerini toz haline gelinceye kadar mutfak robotundan geçirin. Yumurtalar, süt ve rendelenmiş limon kabuğunu geniş bir karıştırma kabına alın. Tüm malzeme iyice özdeşleşinceye kadar bir mikser yardımıyla çırpın. Çırpılmış yumurtalara toz badem, toz fındık, küp doğradığınız kuru meyveler, kabartma tozu, tarçın ve sürülebilir çikolatayı ekleyip karıştırın. Hazırladığınız harcı hafif yağlayıp unladığınız kek kalıplarına eşit olarak paylaştırın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 20-25 dakika pişirip servis yapın.



* Tarif Lezzet dergisinden alınmıştır.





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