Unsuz brownie tarifi

Malzemeler:

500 g labne

6 adet yumurta sarısı

6 adet yumurta beyazı

600 g pekmez

400 g tereyağı

500 g bitter çikolata



Hazırlanışı:

Tereyağı ve çikolatayı benmari usulü eritin. Bir kapta yumurta sarısı, pekmez ve oda sıcaklığındaki labneyi çırpın. Eriyen çikolata ve tereyağını da içine ekleyin. En son ayrı bir kapta yumurta beyazlarını hızlı bir şekilde çırpıp köpük haline getirin ve bunları da çikolatalı karışıma ekleyip, havalandırarak yavaş yavaş karıştırın. 150 derece ısıtılmış fırında 55 dakika pişirin. Dilerseniz üzerini çileklerle ya da taze mevsim meyveleri ile süsleyebilirsiniz.



* Formsante dergisinden alınmıştır.