Unsuz çikolatalı kek tarifi

Malzemeler:

180 g bitter çikolata (yüzde 70 kakaolu)

1 yemek kaşığı rendelenmiş portakal kabuğu

1 çay kaşığı vanilya

2 adet olgunlaşmış muz

50 g fırınlanmış tatlı patates

1 yemek kaşığı bal

1 adet yumurta

3 yumurtanın beyazı



Hazırlanışı:

Fırını 180 derece ısıtın. Pişirme kabını yağlayıp fırın tepsisine yerleştirin. Çikolata, portakal kabuğu ve vanilyayı sıcak su dolu bir kabın üzerine koyduğunuz başka bir kapta karıştırın ve çikolatayı eritin. Muz, tatlı patates püresi ve yumurtayı çikolataya ekleyip iyice karıştırın. Bir başka kapta yumurta beyazlarını kar kıvamına gelinceye kadar çırpın. Yavaşça karıştırarak çikolatalı karışıma ekleyin. Pişirme kabına doldurup yedi dakika pişirin. Ilık kıvama geldiğinde servis edin.



* Formsante dergisinden alınmıştır.