Vanilyalı frosting tarifi

Malzemeler:

20 gr tereyağı

70 gr krem peynir

100 gr pudra şekeri

1/4 çay kaşığı vanilya aroması



Hazırlanışı:

Mikserle tereyağı ve krem peyniri iyice karıştırdıktan sonra vanilya aromasını ilave edin. Son olarak elenmiş pudra şekerini ekledikten sonra 5 dakika kadar karıştırın. Karışımı istediğiniz ucu seçerek sıkma torbasına aktarın. Muffinlerin üzerine şekilli olarak sıkın. Üzerini isteğe göre ya da günün anlamına göre şeker hamurundan yapılmış şekillerle süsleyin. Vanilyalı frostingi dilediğiniz bir gıda boyası ile renklendirebilirsiniz.