Farklı lezzet arayışındaysanız kakaolu zencefilli keki deneyin. Kolay yapımı, sağlığımıza katkıları ve lezzetli tadıyla kakaolu zencefilli kek tatlı algımızı değiştiriyor.

Kek sevmeyen yoktur. Evde kaldığımız bu günlerde evin kokusunu ve tadını değiştirip evdekilerle keyifli bir çay saati yapabilirsiniz. Hazırlama aşamasında eşinizle ve çocuklarınızla keyifli bir mutfak saati geçirmek, sonrasında da sohbeti koyu bir çay saati yaşamak mümkün. Pratik ve zahmetsiz hazırlanışıyla, içine eklenebilecek çeşitli malzemelerle hafif ve sağlıklı bir kek yapabilirsiniz.





Lezzet ve Sağlık

Kakao, keklerde yaygın olarak kullanılıyor. Zencefil kakaoyla uyum sağlayarak keklerde kullanılabilecek malzemelerden. Zencefil lezzetli olduğu kadar sağlığımız açısından da önemli bir besin. Zencefil dolaşım, solunum ve sindirim sisteminin düzgün çalışmasına yardımcı oluyor. Bunun yanı sıra vücudumuzdaki enfeksiyonlarla da savaşıyor. Tek başına tüketilen veya yemeklerde kullanılan zencefili son dönemde tatlılarda kullanmak çok moda. Bunun sebebi zencefilin şeker tadını baskılaması ve tatlıların daha hafif olmasını sağlaması. İşte sizlere sağlıklı ve lezzetli bir kakaolu zencefilli kek tarifi.





Malzemeler



3 yumurta

1,5 su bardağı toz şeker

1 su bardağı sıvı yağ

1 su bardağı süt ya da 1 su bardağı yoğurt

2,5 su bardağı un ya da tam buğday unu

2 çorba kaşığı kakao

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

1 çay kaşığı toz zencefil

1 çay bardağı badem

1 tatlı kaşığı tarçın





Hazırlanışı

3 yumurtamızı karıştırma kabımızın içerisine kırıp ve iyice çırpıyoruz. Çırptığımız yumurtaların üzerine şekerimizi ya da pekmezimizi ilave edip çırpma teli ya da mikser yardımıyla karıştırıyoruz. 5 dakika boyunca karıştırma işlemine devam ediyoruz. İyice köpüren karışıma süt, yarım su bardağı sıvı yağ ve kakaoyu ekleyip tekrar karıştırıyoruz. Unu, 1 çay kaşığı toz zencefili, kabartma tozunu ve vanilyayı ilave edip iyice karıştırdıktan sonra son olarak 1 çay kaşığı tarçını ve ince çekilmiş bademi ekleyip karıştırıyoruz. Karışan kek harcını yağlamış olduğumuz kek kabına döküyoruz. Önceden 175 dereceye ayarlayıp ısıttığımız fırınımızda 35-40 dakika pişiriyoruz. Soğuduktan sonra kalıptan çıkarıp servis ediyoruz.

