Kilo vermek için 5 airfryer tarifi: Hızlı ve lezzetli fikirler

Kalbiniz kızarmış yiyecekler için atıyorsa, bunun yerine Airfryer'ı deneyin! Bu kullanışlı mutfak aleti, yiyecekleri pişirmek için sıcak hava sirkülasyonu kullandığından ve aşırı yağ ihtiyacını azalttığından, derin yağda kızartmaya daha sağlıklı bir alternatif sunar.

Bu nedenle, kilo verme yolculuğuna çıkanlar için airfryer tarifleri oyunun kurallarını değiştirebilir ve lezzetli yemeklerin tadını suçluluk duymadan çıkarmanızı sağlayabilir!

Kilo verme yolculuğunuza devam etmek istiyor ancak canınız lezzetli bir şeyler mi çekiyor? Kilo vermek için bu 5 sağlıklı airfryer tarifini deneyin.

KİLO VERMEK İÇİN HIZLI VE SAĞLIKLI 5 AIRFRYER TARİFİ

1. Fırında çıtır çıtır tatlı patates kızartması

İhtiyacınız olacak malzemeler:

2 büyük tatlı patates, soyulmuş ve kibrit çöpü şeklinde kesilmiş

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı kırmızı biber

1/2 çay kaşığı sarımsak tozu

Tatmak için biber ve tuz

Talimatlar:

Fritözü 200°C'ye (400°F) önceden ısıtın.

Bir kasede tatlı patates kibritlerini zeytinyağı, kırmızı biber, sarımsak tozu, tuz ve karabiberle karıştırın.

Airfryer sepetine tek bir katman halinde yerleştirin.

15-20 dakika boyunca eşit şekilde pişmesini sağlamak için sepeti yarıya kadar sallayarak pişirin.

2. Çıtır sebze böreği

İhtiyacınız olacak malzemeler:

8 adet yaylı rulo sarmalayıcı

1 su bardağı kıyılmış lahana

1 havuç, kısa parçalar halinde kesilmiş

1/2 kırmızı dolmalık biber, kısa parçalar halinde kesilmiş

1/2 bardak fasulye filizi

2 yemek kaşığı soya sosu

1 yemek kaşığı susam yağı

1 çay kaşığı rendelenmiş zencefil

2 yemek kaşığı su ile karıştırılmış 1 yemek kaşığı mısır nişastası

Talimatlar:

Fritözü 375°F'ye (190°C) önceden ısıtın.

Bir kapta rendelenmiş lahana, havuç, kırmızı dolmalık biber, fasulye filizi, soya sosu, susam yağı ve rendelenmiş zencefili karıştırın.

Temiz bir yüzeye bir sigara böreği sarın, ortasına bir kaşık sebze dolgusu koyun ve sıkıca sarın, kenarlarını mısır nişastası-su karışımı ile kapatın.

Kalan sarmalayıcılar ve doldurma ile tekrarlayın.

Çin böreklerine hafifçe yemeklik yağ püskürtün ve fritöz sepetine yerleştirin.

Yarısına kadar çevirerek 8-10 dakika pişirin.

Nefis ve sağlıklı bir tedavi için bu çıtır çıtır sebzeli böreği, düşük sodyumlu daldırma sosuyla birlikte servis edin.

3. Airfryer'da kızartılmış tarçınlı elma cipsi

İhtiyacınız olacak malzemeler:

2 elma (tercihen Granny Smith veya Honeycrisp)

1 çay kaşığı öğütülmüş tarçın

1 çay kaşığı toz şeker (isteğe bağlı)

Talimatlar

Fritözü 375°F'ye (190°C) önceden ısıtın.

Elmaların çekirdeklerini çıkarın ve bir mandolin dilimleyici veya keskin bir bıçak kullanarak ince ince dilimleyin.

Bir kapta, elma dilimlerini öğütülmüş tarçın ve toz şekerle (kullanılıyorsa) atın.

Elma dilimlerini fritöz sepetinde tek bir katman halinde düzenleyin. Çıtır çıtır ve altın rengi olana kadar 10-15 dakika pişirin.

Bu suçluluk duymayan tarçınlı elma cipsleri, kilo verme hedeflerinizi rayından çıkarmadan tatlı ihtiyacınızı tatmin eden keyifli ve sağlıklı bir atıştırmalıktır.

4. Airfryer'de kızartılmış biber dolması

İhtiyacınız olacak malzemeler:

4 büyük dolmalık biber (herhangi bir renk)

1 su bardağı pişmiş kinoa veya pirinç

Yarım kg hindi kıyması (veya dilediğiniz herhangi bir kıyma)

1/2 su bardağı doğranmış soğan

1/2 su bardağı doğranmış domates

1/2 bardak doğranmış kabak

1/2 su bardağı doğranmış mantar

1 su bardağı rendelenmiş peynir

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı sarımsak tozu

1 çay kaşığı kırmızı biber

Tatmak için biber ve tuz

Talimatlar:

Airfryer'ı 375°F'ye (190°C) önceden ısıtın.

Dolmalık biberlerin üst kısımlarını kesin ve tohumları ve zarları çıkarın.

Bir tavada zeytinyağını orta ateşte ısıtın ve öğütülmüş hindiyi kızarana kadar pişirin.

Soğan, domates, kabak ve mantarları ekleyin, yumuşayana kadar pişirin.

Pişmiş kinoa veya pirinci, sarımsak tozunu, kırmızı biberi, tuzu ve karabiberi ilave edin. İyice birleştirilene kadar karıştırın.

Her dolmalık biberi bu karışımla doldurun ve üzerine rendelenmiş peynir serpin.

Doldurulmuş biberleri fritöz sepetine koyun ve 12-15 dakika veya biberler yumuşayana ve peynir eriyene kadar pişirin.

Sıcak servis yapın ve lezzetli havada kızartılmış biber dolması keyfini çıkarın.

5. Airfryer'da kızartılmış bamya

İhtiyacınız olacak malzemeler:

Yarım kg taze bamya, yıkanmış ve kurutulmuş

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1/2 su bardağı mısır unu

1/4 su bardağı buğday unu

1 çay kaşığı sarımsak tozu

1/2 çay kaşığı kırmızı biber

1/2 çay kaşığı tuz

1/4 çay kaşığı karabiber

Talimatlar: