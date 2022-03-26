Halk arasında çiğdem, günebakan olarak da bilinen ay çekirdeği herkes tarafından sıklıkla tüketilen ve yaz aylarının vazgeçilmezi bir kuruyemiş. Bir başlanıldığında bırakılamayan çekirdek boş zamanlarımızın adeta kurtarıcısı haline gelebilir. Bu kadar fazla tüketilen çekirdeğin kilo alıp aldırmadığı konusu ise merak konusu. "Çekirdek kilo aldırır mı? Kaç kalori? Diyette çekirdek yenir mi?" Diyetisyen Gülçin Işık anlattı...

Çekirdek kilo aldırır mı?

İçerisindeki yağ miktarının çok yüksek olmasından dolayı fazla tüketildiğinde kilo yapar. Tabi bunu yemenin kontrollü olmasının çok zor olduğunu hepimiz biliyoruz. Verdiği keyfin yanı sıra, bağımlılık yapan etkisiyle, stresi de almasından ötürü başlayınca bırakamadığımızdan dolayı bunu kontrollü tüketmek herkes için kolay olmayacaktır. Yine de belirtmekte fayda var ki abartmadan yediğiniz sürece kilo yapmasını engelleyebilirsiniz.

Diyette çekirdek yenir mi?

Ara öğün olarak 1 avuç kadar tercih edebilirsiniz. Aşırı tüketimde kilodan ziyade, aşırı sodyum birikimine sebep olabilir. Bu da tansiyon, böbrek, kalp hastaları için sakıncalıdır. Bu tuz tüketimi ayrıca selülit görüntüsünü de artıracaktır. Bu durum en çok kadınları rahatsız ettiğini hepimiz biliyoruz. Bu yüzden selülit problemi yaşayan kişilerin çekirdek tüketirken daha dikkatli olmaları, mümkünse uzak durmaları gerekir. Hassas bünyeli kişilerde de ciltte kızarıklık, sivilce gibi yan etkiler oluşturabilir. Yine sivilce problemlerine sahip bireylerin çekirdek tüketirken dikkatli olmalarında fayda var.

Burada çekirdeğin cinsi de çok önemli, ay çekirdeği ve kabak çekirdeğinin enerji içerikleri hemen hemen aynı olsa da vitamin mineral konusunda ufak tefek farklılıklar mevcut.

Çekirdek kimler tüketmemeli?

Ara öğün olarak 1 avuç kadar tercih edebilirsiniz. Aşırı tüketimde kilodan ziyade, aşırı sodyum birikimine sebep olabilir. Bu da tansiyon, böbrek, kalp hastaları için sakıncalıdır. Bu tuz tüketimi ayrıca selülit görüntüsünü de artıracaktır. Hassas bünyeli kişilerde ciltte kızarıklık, sivilce gibi yan etkiler oluşturabilir.

Burada çekirdeğin cinsi de çok önemli, ay çekirdeği ve kabak çekirdeğinin enerji içerikleri hemen hemen aynı olsa da vitamin mineral konusunda ufak tefek farklılıklar mevcut…

Çekirdek kaç kalori?

Ay çekirdeğinin besin değerleri (100 gramda):

Enerji 637 kcal

Karbonhidrat 16,2 gr.

Yağ 52 gr.

Protein 24,7 gr.

Lif 2,48 gr.

Fosfor 757 mg.

Demir 4,57 mg.

Çinko 8,11 mg.

B6 vitamini 1,43 mg.



Kabak çekirdeği besin değerleri (100 gramda):

Enerji 619 kcal

Karbonhidrat 10,7 gr.

Yağ 49,9 gr.

Protein 28,9 gr.

Lif 5,26 gr.

Fosfor 1410 mg.

Demir 0,36 mg.

Çinko 10,3 mg.

B6 vitamini 0,15 mg.



Çeşitli vitaminler barındıran kabak çekirdeğini tercih edebilirsiniz

Kabak çekirdeğinde yüksek miktarda çinko, B6, demir, fosfor bulunuyor. Ay çekirdeğinde de bu vitamin, mineraller var fakat daha az yer alıyor. Yine tuz içeriklerine de dikkat etmekte fayda var. Kabak çekirdeğini daha az tüketebilmek adına salataya, kurabiyelere kullanabilirsiniz. Diyetlerde çekirdek yenilebilir fakat kontrollü olmak gerekir. Faydalarını gördüğümüzde pek çok olumlu tarafını görüyoruz fakat yağ içeriği yüksek olduğundan dolayı fazla tüketildiğinde kilo yapabilir. Özellikle başlayınca paket bitmeden bırakamamak gibi bir huyunuz varsa diyet yaparken çekirdeğe bulaşmayın derim. Bu konuda kendi otokontrolü iyi olan bireylerin özellikle vitamin mineral açısından çekirdek tüketmelerinde fayda var diyebiliriz.